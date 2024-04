Dungeons of Hinterberg erscheint im Juli

HQ

Zelda in Österreich mag wie eine seltsame Kombination klingen, aber es ist tatsächlich der beste Weg, um das kommende Dungeons of Hinterberg zu beschreiben, das in der Vergangenheit ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt hat, als es gezeigt wurde.

Unsere Heldin heißt "Luisa, eine ausgebrannte Jurareferendarin, die eine Pause von ihrem schnelllebigen Firmenleben einlegt, um die Dungeons of Hinterberg zu erobern", und was uns erwartet, sind viele Erkundungen, Monster, abwechslungsreiche Umgebungen und Rätsel. Letzteres steht im Mittelpunkt des neuen Trailers, den wir während des gestrigen ID@Xbox-Events zu sehen bekamen, bei dem wir auch endlich ein bestätigtes Veröffentlichungsdatum erhalten haben.

Es stellt sich heraus, dass Dungeons of Hinterberg am 18. Juli für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht wird, und wenn Sie dieses Cel-Shading-Abenteuer ausprobieren möchten, ist es praktischerweise im Game Pass enthalten.