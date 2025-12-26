Dungeons of Hinterberg Entwickler erklären, wie man den "Sweet Spot" für Puzzlespiele findet

HQ

Von Microbird Games zu kommen, Dungeons of Hinterberg war eine unserer Lieblingsüberraschungen vom letzten Jahr. Es ist vielleicht kein direktes Puzzlespiel, aber es bietet viele Kopfzerbrechen, die dich auf die Probe stellen, ohne dass du den Controller quer durch den Raum werfen möchtest.

Wir haben die Entwickler und Mitgründer von Microbird Games, Regina Reisinger und Philipp Seifried, auf der BIG Conference dieses Jahr gefragt, wie sie diesen Sweet Spot erreicht haben. "Unser Prozess war, dass wir durch Block-Out-Phasen gingen, in denen das ganze Level nur aus einer Reihe grauer Boxen bestand und man es ohne all die aufwendigen Grafiken durchspielen konnte." sagte Seifried. "Aber du kannst sehr schnell iterieren. Du kannst Dinge verschieben. Du kannst es dir leichter oder schwerer machen."

"Und dann hatten wir wirklich Glück mit dem Team, das wir eingestellt haben, weil es Hardcore-Spieler und sehr lockere Leute gab", fuhr er fort. "Und dann oft auch Freunde und Familie oder sogar öffentliche Beta-Tests. Und daraus haben wir viel Feedback bekommen, und es war eine gute Möglichkeit herauszufinden, ob die Rätsel zu schwer oder zu leicht sind."

Wenn Sie mehr über Dungeons of Hinterberg erfahren möchten und wie die Spider-Verse-Filme den Kunststil beeinflusst haben, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: