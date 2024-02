Dungeons of Hinterberg als Touristeninformationsvideo gezeigt

HQ

Später in diesem Jahr soll Dungeons of Hinterberg Premiere feiern, ein Cell-Shading-Action-Adventure, das in österreichisch inspirierten Umgebungen mit vier verschiedenen und abwechslungsreichen Biomen spielt. Es scheint jedoch, dass Berge für einige von ihnen ein gemeinsamer Faktor sein werden, und einige haben es als alpines Zelda bezeichnet - was ziemlich gut klingt.

Jetzt haben wir einen neuen Trailer namens Welcome to Hinterberg, der als eine Art Tourist Info Briefing angelegt ist und der Welt viele Dinge präsentiert, die wir tun können. Es gibt auch jede Menge Gameplay, das neben Monsterkämpfen auch Dinge wie Erkundung, das Fahren mit einer Minenlore und den Besuch von Städten umfasst.

Dungeons of Hinterberg wird Anfang Herbst für PC und Xbox veröffentlicht und ist vom ersten Tag an im Game Pass enthalten. Sehen Sie sich das neue Video unten an.