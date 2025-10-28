Dungeons of Doom wird die Nachwirkungen von One World Under Doom enträtseln

HQ

Wenn Sie die Comicserie One World Under Doom verfolgt haben und sich fragen, was als nächstes kommt, hat Marvel die Antwort. Wir wissen nun, dass ein Spin-off-Lauf namens Dungeons of Doom auf dem Weg ist und bereits im Januar 2026 seinen großen Auftritt haben wird.

Geschrieben von Phillip Kennedy Johnson und Benjamin Percy, mit Illustrationen von Carlos Magno, Robert Gill, Justin Mason und Georges Jeanty, wird dies eine dreiteilige Saga sein, die sich damit beschäftigt, wie ein Haufen Marvel Helden versuchen, die Waffenkammer von Doom zu plündern.

Im Grunde scheint es sich um ein Dungeon-Crawler-ähnliches Event zu handeln, bei dem wir eine Vielzahl interessanter Namen sehen, die in den befestigten Bunker von Doom eintauchen, um seine dunkelsten Geheimnisse zu entdecken. Der Haken an der Sache ist, dass Doom nichts ungeschützt lässt, was dieses Abenteuer, gelinde gesagt, gefährlich macht.

In der Inhaltsangabe heißt es weiter: "Da Dooms Schloss leer und herrenlos ist, wetteifern die Supermächte der Welt darum, die unermessliche Macht und Technologie, die im Inneren wartet, für sich zu beanspruchen und zu kontrollieren. Doch als eine Explosion sie alle in ein Labyrinth stürzt, von dem keiner von ihnen wusste, dass es dort ist, wird das, was als Wettrüsten begann, zu einem schrecklichen Überlebensspiel. Wer, wenn überhaupt, wird überleben? Und welche Schrecken lauern in den Dungeons des Verderbens?"

Die erste Ausgabe wird am 14. Januar in den Handel kommen und ihr könnt das Cover unten sehen.