Dungeons & Dragons-Schöpfer wird weiterhin auf Fan-Feedback zum OGL reagieren

Wizards of the Coast hat auf das Feedback der Fans zu seinem OGL 1.2-Entwurf reagiert und zugegeben, dass es immer noch nicht "ins Schwarze getroffen" hat.

Vor kurzem präsentierte Wizards of the Coast eine Neufassung seiner OGL, die es den Leuten im Wesentlichen ermöglichte, ihre eigenen Inhalte mit dem Dungeons & Dragons 5th Edition-System zu erstellen. Der neue Entwurf änderte das, während er die alte OGL illegitim machte, und die Fans waren nicht glücklich, um es gelinde auszudrücken.

Jetzt bietet Wizards of the Coast den Fans die Möglichkeit, ihr Feedback zu geben, und über 10.000 Antworten wurden in der OGL 1.2-Umfrage gegeben, was den Dungeons & Dragons-Schöpfer dazu veranlasste, erneut zu entscheiden, dass er einige Änderungen vornehmen müsste.

Egal, was Wizards of the Coast vorschlägt, es scheint, dass einige immer noch nicht glücklich sein werden, bis die ursprüngliche OGL in Ruhe gelassen wird.