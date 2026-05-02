Dungeons & Dragons: Wie man 2026 anfängt

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Dungeons & Dragons. "Das beste Rollenspiel der Welt". Es war nicht das erste, das erschien (obwohl es nah dran kam und sicherlich das erste kommerziell veröffentlichte), aber es war das bedeutendste für das kulturelle und soziale Phänomen des Rollenspiels. Im Laufe seiner mehr als 50 Jahre haben Millionen Menschen jeden Alters und Hintergrunds alle möglichen Abenteuer erlebt, unzählige Welten gerettet und unzählige weitere erschaffen. Man könnte sagen, und ich glaube nicht, dass ich mich irre, dass D&D die größte Übung kollektiver literarischer Kreativität im Universum dargestellt hat.

Aber seit Dave Arneson und Gary Gygax ihre Ideen für die erste Ausgabe von D&D zusammengelegt haben, ist viel passiert, und nicht alles war gut. Glücklicherweise gehören die 'Hexenjagd' verschiedener christlicher Vereinigungen und Eltern von schulpflichtigen Kindern, die falsch benannten Berichte über angebliche satanische Einflüsse und vor allem das Ausheben und Spotten dieser Spieler als 'Geeks' heute der Vergangenheit an. Es ist interessant, auf diese Ära durch die Linse von 2026 zurückzublicken, denn im Moment ist Geek-sein der Mainstream in der Unterhaltungswelt. Und ein Fan von Dungeons & Dragons zu sein ist, mangels einer prägnanteren Formulierung, 'cool'.

Wizards of the Coast

Wenn du das liest, liegt das wahrscheinlich daran, dass du jemand bist, der den Film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves (2023) mochte, oder vielleicht dachtest du, das Spiel, auf das die Duffer-Brüder zurückgegriffen haben, um ihren globalen Erfolg mit Stranger Things zu festigen, sei mehr als nur ein einfaches Brettspiel. Oder vielleicht sind Sie beim Durchscrollen Ihres YouTube-Feeds auf eine Spielsitzung aus einer der berühmtesten Serien der letzten zehn Jahre gestoßen, wie Dimension 20 oder Critical Role. Vielleicht wurdest du inspiriert, diese Welt zu erkunden, nachdem du The Legend of Vox Machina oder das kürzlich erschienene The Mighty Nein gesehen hast. Oder vielleicht hast du angefangen, der Dungeon Masters-Reihe zu folgen, die Wizards gerade erst auf YouTube veröffentlicht. Oder vielleicht hat dich jemand aus deinem Umfeld einfach zum ersten Mal eingeladen, und du hast einfach ja gesagt. Wer auch immer du bist, du bist herzlich willkommen im Hobby.

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Wie gesagt, Dungeons & Dragons ist jetzt total angesagt und stärker als je zuvor in seiner Geschichte. Ein Teil dieses Erfolgs, wie der leitende Designer der fünften Edition des Spiels (und der aktuellen 5.5 Edition), Jeremy Crawford, uns auf der jüngsten San Diego Comic-Con Málaga 2025 sagte, wird auch durch die zuvor erwähnten Live-Shows befeuert. Wie er uns, die live an seinem Panel teilnahmen, sagte, musste das Spiel "auf die Spieler hören. Hören Sie auf ihre Vorschläge, aber auch auf ihre Beschwerden. Zugänglichkeit war einer der Schlüsselfaktoren (...) Wir mussten unsere ganze Aufmerksamkeit auf euch alle richten."

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Dungeons & Dragons 5.5, ein Multiversum für jeden Spielertyp

Deshalb hat Wizards of the Coast, die Firma, die das offizielle D&D-Material verwaltet (obwohl es viele andere Verlage und Drittanbieter-Materialien gibt, die genauso gut sind wie die offiziellen), sein Starter-Set komplett überarbeitet. Für viele ist dies der erste Schritt in das Hobby. Dieses Starter-Set bewahrt sein Wesen von 'dein erstes Abenteuer' und gibt dir die ersten Monster zum Töten und Schätze zum Plündern, aber es hat auch die Zeichen der Zeit erkannt. Heutzutage ist D&D nicht mehr nur 'Stift und Papier', obwohl es das sein kann, und diese Formel wirkt inzwischen etwas eingeschränkter als die aufwendigen Angebote anderer Brettspiele.

Die Starterbox bewegt sich in diese Richtung und erhöht die 'physischen' Materialien erheblich. Diesmal haben wir die Heroes of the Frontier Starter Box verwendet, die uns von Wizards of the Coast zur Verfügung gestellt wurde, und dabei die lokalisierte Veröffentlichung in Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch genutzt, die hier die Version ist, die wir verwendet haben. Der Inhalt ist genau identisch mit der englischen Version, die wir letztes Jahr überprüft haben, und es würde wenig Sinn machen, hier noch einmal ins Detail zu gehen. Wenn Sie jedoch neben dem Lesen des Inhalts alles sehen möchten, empfehle ich Ihnen, einen Blick auf unser Unboxing des Heroes of the Borderlands Starter Set zu werfen.

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Aber sollte es hier nicht darum gehen, das Spiel zu lernen? Willst du die Kiste nicht öffnen? Natürlich bin ich das, und ich kann Ihnen sagen, dass ich die Gelegenheit hatte, die Borderlands Heroes Starter Box nicht nur mit einer, sondern mit zwei verschiedenen Gruppen auszuprobieren. Einer war meine Stammspielergruppe, alle erfahrenen Veteranen von Tabletop-RPGs und D&D. Die anderen sind komplette Anfänger, die ich durch ihr erstes Spiel geführt habe. Aus diesen beiden Erfahrungen und meinen eigenen, zuerst als Spieler und dann als Spielleiter, habe ich ein paar Punkte mitgenommen, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man sich in derselben Situation befindet. Denn es kann kein einziges 'How to Play D&D' geben. Jeder Tisch ist einzigartig, genauso wie jeder Charakter, jede Situation und jeder Würfelwurf. Ich kann dir nicht sagen, wie du Strahd von Zarovich besiegen kannst, aber ich kann dir 'beibringen', die Fragmente seiner Geschichte und die der Figuren aus Barovia zusammenzusetzen, um eine fantastische Erzählung zu erschaffen. Und so weißt du, wenn du jedes Detail, jeden Hinweis oder jeden Kampf aufnimmst, wenn es so weit ist und du vor Strahd stehst, was zu tun ist.

1. Als Spieler: Konzentriere dich darauf, das Spiel zu genießen, anstatt zu versuchen, es zu meistern.

Es ist ganz normal, dass man, bevor man Dungeons and Dragons zum ersten Mal spielt, schon davon fantasiert, eine mächtige Zauberin mit Alterationszaubern zu sein, oder vielleicht ein stiller und tödlicher abtrünniger Attentäter. Vielleicht hast du sogar daran gedacht, die Welt zu bereisen, mit allen Tieren zu sprechen und dich sogar als Druide in eines von ihnen zu verwandeln. Das ist alles schön und gut, aber wenn der Moment der Wahrheit kommt, stellt sich manchmal heraus, dass der Charakter, von dem du dir vorgestellt hast, dass er Dinge wie Blitze oder Feuerbälle wirken könnte, das tatsächlich nicht kann (oder zumindest noch nicht), oder vielleicht stürzt du dich kampfbereit in den Kampf und ein Goblin mit Bogen und gutem Schadenswurf schlägt dich schon in der ersten Runde bewusstlos. Ich habe solche Situationen am Tisch beobachtet und gesehen, wie manche Leute erkannt haben, dass dies weder ein Sprint- noch ein Heldensimulator ist. In D&D spielt man einen Charakter, und es gibt viele Wege, dieselbe Situation zu lösen. Manchmal hängt es von der Vorstellungskraft und Kreativität der Spieler ab. Manchmal ist das Ergebnis einiger Fertigkeitswürfe oder einer Kombination aus beidem. Und wenn ihr scheitert, müsst ihr und der Rest der Gruppe euch mit einer weiteren Portion Kreativität und Würfeln begnügen. Und so weiter. Das Ziel von D&D ist nicht zu gewinnen; Es geht darum, Spaß zu haben, das Abenteuer zu überleben und, wenn möglich, mit ein paar zusätzlichen Goldmünzen in der Tasche zu gehen.

2. Als Dungeon Master: Das Tempo und die Balance des Spiels aufrechtzuerhalten, ist leichter gesagt als getan

Ein weiteres Missverständnis, das die meisten Spieler haben, ist, dass sie gegen den Dungeon Master spielen, aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Ein Spielleiter muss die Geschichte leiten, als Schiedsrichter in Bezug auf die Regeln agieren und Kontrolle über die Monster ausüben, denen die Abenteurer begegnen. Manche Spielleiter bevorzugen es, die Handlungsfreiheit der Gruppe stärker einzuhalten, um sicherzustellen, dass die Geschichte genau so verläuft, wie sie es sorgfältig geplant haben. Andere ergeben sich dem Chaos am Tisch und den wilden Ideen der Gruppe. Persönlich stimme ich mit keinem dieser beiden Ansätze vollständig überein; stattdessen würde ich versuchen, einen Mittelweg zwischen beiden zu finden. Bevor du mit D&D anfängst – egal ob es ein One-Shot ist (ein kurzes Abenteuer, das in derselben Sitzung beginnt und endet) oder du eine Kampagne startest, die jahrelang dauern könnte – ist es am besten, dich mit deiner Gruppe zusammenzusetzen, bevor du überhaupt die Charakterbögen erstellst, und sie zu fragen: Was hoffen sie, dass in diesem Abenteuer passiert? Was möchten sie mit ihren Charakteren erkunden? Konzentrieren sie sich lieber mehr auf Erkundung, Rollenspiel oder Kampf?

Natürlich braucht es, damit eine Spielsitzung funktioniert und alle Spaß haben, irgendein Skript und Vorbereitung sowie jede Menge 'Was wäre wenn...' Szenarien, um die Entscheidungen der Spieler vorherzusehen. Aber als Spielleiter ist deine Pflicht gegenüber deinen Spielern, nicht deiner Geschichte. Führt die Handlung, die du seit zwei Wochen vorbereitet hast, zu nichts, weil die Spieler versuchen, sie zu vermeiden oder zu sabotieren? Das ist ein klares Zeichen, dass du den Kurs ändern musst. Manchmal löst eine gute 'Null-Sitzung' weit mehr Probleme, indem sie eine minimale gemeinsame Basis schafft, als drei Monate nach Beginn des Wahlkampfs einen radikalen Wechsel vorzunehmen. Hören Sie auf Ihre Gruppe, seien Sie durchsetzungsfähig. Gib ihnen die Freiheit zu wählen, und wenn du siehst, dass sie zu weit vom Kurs abkommen, gib ihnen einen neuen Aufhänger, um sie zurück zur Hauptgeschichte zu bringen.

Du hast sicher schon bemerkt, dass das Sein als Spielleiter viel Verantwortung und einen gewissen Druck mit sich bringt, um sicherzustellen, dass alles reibungslos läuft. Es ist die schwierigste Rolle am Tisch, aber ich kann auch garantieren, dass sie am lohnendsten ist, wenn man es schafft, dafür zu sorgen, dass der Rest der Gruppe eine gute Zeit hat.

3. Als Spieler: Versuche nicht, beim ersten Versuch alles zu verstehen

Eines der besten Dinge an dieser Starter Box ist, dass sie die Spieler anleitet und ihnen hilft, in den Rhythmus zu kommen, auch wenn sie Dungeons and Dragons noch nie gespielt haben. Unter den vielen Hintergrund-, Schatz- und Monsterkarten gibt es vier grundlegende Mini-Guides, was du in deinem Zug tun kannst – sei es Standardaktionen oder Kampf. Außerdem erklärt es im letzteren Fall, wie man die verschiedenen Optionen im Kampf und die Kosten jeder Entscheidung versteht.

Von keinem Spieler kann erwartet werden, dass er in den ersten Spielsitzungen alles versteht, was er kann oder nicht kann. Zögere nicht, den Spielleiter zu fragen, wenn du etwas nicht verstehst, aber im Allgemeinen gilt: Wenn du das Gefühl hast, dass 'das in der Situation Sinn macht', ist das wahrscheinlich eine gültige Option. Übrigens, wenn du wirklich das Beste aus deinem Charakter, seiner Ausrüstung und seinem Potenzial herausholen willst, empfehle ich, nach Abschluss der drei Mini-Abenteuer in Heroes of the Borderlands das 5.5 Edition Player's Handbook zu besorgen. Der ultimative Leitfaden zur vollständigen Anpassung deines Charakters.

4. Als Dungeon Master: Sei nicht schüchtern und nutze all das brandneue gedruckte Material bestmöglich.

Okay, seien wir ehrlich. Es gibt bestimmte Dinge im Starter-Set, die wahrscheinlich 90 % der Spieler niemals aus dem Pappblatt herausschneiden werden. Goldmünzen und Powerpunkte zum Beispiel. Es ist nicht so, dass sie nicht nützlich wären, aber sie sind auch nicht notwendig, wenn du mit einem Bleistift eine einfache Zählung in einem Notizbuch neben dir führst. Ich denke, in diesem Fall könnte dieser Ansatz bei traditionellen Brettspielen das Konzept eines Rollenspiels etwas verzerren, bei dem es am besten ist, nicht zu viele Gegenstände zur Hand zu haben, die einen aus dem Geschehen reißen. PowerPoints können einfach als Zählpunkte am Rand eines handgeschriebenen Blattes aufbewahrt werden, genau wie der Schatz, den du in deinen Taschen trägst. Lass die kleinen Pappkarten in der Schachtel: Sie lenken die Spieler mehr ab, als dass sie ihnen helfen.

Aber Charakter- und Monsterblätter und Karten... Das ist wirklich ein Schatzfund! Und unbezahlbar. Normalerweise, wenn du Monster-Statusblätter für Spiele aus den offiziellen Wizards of the Coast-Boxen kaufen willst, wirst du feststellen, dass die Preise für Dinge, die eben nur aus Pappe bestehen, ziemlich hoch sind. Eine weitere Möglichkeit ist, sie selbst mit farbigen Stöcken herzustellen oder sich sogar in die teure (wenn auch schöne) Welt der Spielminiaturen zu wagen (was für einen weiteren Artikel genauso lang reicht). Aber das D&D Starter Set, das zu diesem Preis und außerdem drei Abenteuer, Würfel, ein Spielerhandbuch und die Karten bietet, ist ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bring die Monster in deinen nächsten Dungeon und verstecke diese Schätze auch dort. Wenn die Zeit gekommen ist, können diese Token eine "gewöhnliche" Sitzung zu einem denkwürdigen Tag in Ihrer Kampagne verwandeln.

Ich hoffe, diese kurze Geschichtsstunde und diese kleinen Tipps, basierend auf meinen Erfahrungen, sowohl vor als auch während meiner Spiele mit der Heroes of the Borderlands Starter Box, waren für euch hilfreich. Genieße dieses Hobby, denn es ist eines der besten Dinge im Leben. Das und die Menschen, mit denen du es teilen wirst.