Dungeons & Dragons, um 2027 eine Star Wars-Kollaboration zu bekommen

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Dungeons & Dragons ist kein Unbekannter für Crossovers. In der Vergangenheit ist es mit den Welten von Stranger Things, Rick and Morty, Minecraft und mehr kollidiert, aber jetzt klebt es endlich ein Label auf seine Kollaborationen und nennt sie D&D Universes Beyond. Wir haben so ziemlich alles behandelt, was auf der D&D Vision Keynote enthüllt wurde, in einem Artikel hier, aber eine Sache, die uns alle schockierte: die Enthüllung einer Star Wars x D&D-Kollaboration.

Genau wie die World of Warcraft-Erweiterung wird uns die Star-Wars-Zusammenarbeit mit unseren D&D-Kampagnen in eine völlig neue Welt führen. Viel wurde bisher nicht enthüllt, aber angesichts des Ausmaßes von D&Ds Reise nach Azeroth, die neue Klassen, Spezies, Zauber und mehr umfasst, können wir mit einem ähnlichen Detailgrad in unsere Abenteuer in einer weit, weit entfernten Galaxie rechnen. Die Star-Wars-Zusammenarbeit wird in der Season of Rebellion stattfinden, die nächstes Jahr erscheint.

Beyond Azeroth im Jahr 2026 und Star Wars 2027 verspricht Wizards of the Coast, dass weitere große Franchises im Rahmen des D&D Universes Beyond an sein Tabletop-RPG angehängt werden. Die Firma hat "Personal aufgerüstet", um mehr Crossover zum Leben zu erwecken, sodass Fans erwarten können, ihre D&D-Regeln in anderen Settings anzuwenden, ohne ein komplett neues TTRPG lernen zu müssen.