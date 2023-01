Dungeons & Dragons Spiel passiert immer noch, nach Entwickler

HQ

Zuvor berichteten wir über eine Geschichte, in der es hieß, dass fünf unangekündigte Titel, die von Wizards of the Coast veröffentlicht wurden, abgesagt wurden. Eines dieser Spiele wurde von Hidden Path entwickelt, die jetzt auf Twitter gesagt haben, dass sie immer noch an ihrem D & D-Spiel arbeiten und sogar dafür einstellen.

Dies hat zu einer Menge Rückschritte von Bloomberg geführt, der die Geschichte ursprünglich veröffentlicht hat. Jason Schreier von Bloomberg hat erklärt, dass er an der ursprünglichen Geschichte festhält, da eine Quelle von WotC erklärt hatte, dass das Spiel abgesagt wurde.





Wir werden nicht wissen, was hinter den Kulissen passiert ist, aber es scheint, als ob ein guter Teil der Dungeons & Dragons-Titel immer noch abgesagt wurde, auch wenn das Spiel von Hidden Path die Säuberung überlebt hat.

Es gibt andere Dungeons & Dragons-Spiele, auf die man sich freuen kann, wie die vollständige Veröffentlichung von Baldur's Gate 3, aber abgesehen von diesen wenigen Auserwählten scheint Wizards of the Coast seine digitalen Spielbemühungen immer noch zurückzufahren.