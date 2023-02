Dungeons & Dragons' neuestes Buch hat ein Crossover mit dem Film

HQ

Einige neue Details wurden für Dungeons & Dragons' neuestes Abenteuer, Keys from the Golden Vault, veröffentlicht, einschließlich der Tatsache, dass Revel's End, das Gefängnis aus dem kommenden Dungeons & Dragons-Film, in einer Quest vorkommen würde.

Das übergeordnete Ziel des Abenteuerbuchs ist es, die fünf Schlüssel zum Goldenen Gewölbe zu ergreifen, die seine Missionen freischalten. Diese Tasten werden dann in eine unscheinbare Spieluhr gesteckt, die ihnen dann die Informationen gibt, die sie benötigen, um interessante Gegenstände aufzuspüren.

Diese Quests werden von da an jedoch nicht einfach sein, und Sie und Ihre Gruppe müssen bereit sein, sich auf dem Weg anzupassen.

Dungeons & Dragons: Keys from the Golden Vault erscheint am 21. Februar in den USA und am 21. März in Großbritannien und Europa.