Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves feiert heute sein Paramount+-Debüt

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves war am Ende ein ziemlich ungewöhnlicher Film, denn während Fans und Kritiker ihre Zeit zu genießen schienen, ihn in den Kinos zu sehen, war der Film kein großer Erfolg im Sinne der Einnahmen an den Kinokassen. Nach seinem Lauf in den Kinos auf der ganzen Welt hat der Film etwas mehr als 200 Millionen US-Dollar eingespielt, was angesichts eines angeblichen Produktionsbudgets von 150 Millionen US-Dollar nicht die größte Wende ist. Dennoch hat der Film seit dem Ende seines Kinolaufs auf DVD und Blu-Ray und jetzt auch auf Paramount+ debütiert, was seine Ankunft bei Streaming-Diensten markiert.

Wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben und ein Paramount+-Abonnement haben, lohnt es sich, einen Blick darauf zu werfen, insbesondere wenn Sie ein Fan von DnD und Fantasiewelten sind.

Achten Sie darauf, unsere Rezension von Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves hier zu lesen.