Dungeons & Dragons: Dark Alliance bringt vier Koop-Freunden frisches Rollenspiel-Futter

Das Dungeons&Dragons-Universum von Wizards of the Coast wird Ende des kommenden Jahres mit einem neuen Rollenspiel erweitert. Die Tochterfirma des Unternehmens, Tuque Games, kündigte auf den Game Awards ein Action-Rollenspiel namens Dungeons & Dragons: Dark Alliance an, einen spirituellen Nachfolger des legendären Baldur's Gate: Dark Alliance mit Drizzt Do'Urden und den Gefährten der Halle. Abgesehen davon bietet das Spiel kooperative Action für bis zu vier Personen lokal und online, sobald es voraussichtlich im Herbst 2020 auf PCs und Konsolen aufschlägt.

