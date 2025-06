Dungeons and Dragons Spielerhandbuch (2024) Rezension

HQ

Letzten Februar gehörten wir zu den Ersten, die das neue und überarbeitete Dungeons & Dragons Monsterhandbuch in seinem Fifth Revised Edition in die Hände bekamen, auch bekannt als D&D (2024) oder inoffiziell D&D 5.5E. Diese digitale Ausgabe des Monster Manual vervollständigte die Triade der unverzichtbaren Bücher für diese neue Ära von Dungeons and Dragons und beginnt nun endlich, in weitere Sprachen lokalisiert zu werden, um "das größte Rollenspiel der Welt" für noch mehr Abenteurer zugänglich zu machen. Die internationalen Verlage folgen dem gleichen Veröffentlichungsschema wie die englische Originalausgabe, und in diesem Fall haben wir bereits die Player's Handbook (2024) zur Verfügung.

In unserem Fall haben wir die spanische Ausgabe in diesem Test analysiert, so dass die beigefügten Bilder, die Sie gleich finden werden, aus dieser Ausgabe stammen. Wir hatten jedoch Zugang zu anderen kürzlich lokalisierten Versionen (Deutsch, Italienisch, Französisch), und das Ergebnis ist sowohl in Bezug auf den Druck als auch auf den Inhalt genauso gut. Denken Sie daran, wenn Sie aus einem Gebiet mit diesen Sprachen lesen.

Nehmen wir an, dass es sich bei diesem Handbuch in fast allen Belangen um eine verbesserte und erweiterte Version des vorherigen Player's Handbook aus dem Jahr 2014 handelt. Das Player's Handbook (2024) ist der ideale Begleiter für jeden D&D-Spieler und ein regelmäßiger Bezugspunkt während der Spielsitzungen, wenn Sie ein neues Spiel beginnen und über die Änderungen in Fifth Edition auf dem Laufenden bleiben möchten. Nicht, dass es eine tiefgehende Überarbeitung wäre, um die Definition von Sixth Edition zu erfüllen, und du wirst wahrscheinlich in der Lage sein, deine Charakterbögen gemäß den Regeln von 2014 schnell an 2024 anzupassen, ohne auf eine halbe Kampagne umsteigen zu müssen, aber ich finde, dass es das Buch der Wahl ist, wenn du eine neue Kampagne beginnst oder wenn du im Jahr 2025 in Dungeons & Dragons anfängst.

Bemerkenswerte Änderungen zwischen Dungeons & Dragons Player's Handbook (2014 vs. 2024)

Zunächst einmal handelt es sich um ein umfangreicheres Handbuch mit 384 farbigen Seiten (die vorherige Version hatte 316 Seiten), die der Erstellung deiner Charaktere gewidmet sind, wobei du jeden einzelnen Aspekt auswählst, mit dem du sie detailliert beschreiben möchtest, Ausrüstung, Ausrichtung, Zaubersprüche und sogar die Art und Weise, wie sie sprechen, reagieren oder niesen. Die Struktur des Konsultierens und Lesens ist jetzt viel angenehmer, beginnend mit einer mehr als notwendigen Erklärung für alle Zuschauer (daher ist dies der Ausgangspunkt für jeden neuen Rollenspieler), was Rollenspiel ist, was Dungeons and Dragons ist und wie die verschiedenen Szenen von Dialogen zwischen Charakteren und NPCs, Erkundungen, Begegnungen, Tauschhandel und natürlich Turns im Kampf werden entwickelt.

Offensichtlich bringt die Überarbeitung des D&D-Systems von Grund auf viele Änderungen mit sich, und zwar wichtige Änderungen in der Art und Weise, wie der Charakter erstellt wird, der jetzt viel intuitiver ist. Das erste, was zu beachten ist, ist zum Beispiel, dass wir jetzt auf Rassen-, Unterrassen- oder Speziesmodifikatoren verzichten können. Jetzt musst du keine physischen Aspekte mehr opfern, um bestimmte rassische Vorteile zu erlangen, wie es 2014 in D&D 5E der Fall war. Stattdessen werden diese Boni und Werte jetzt durch den Hintergrund des Charakters und die verschiedenen Fähigkeiten beim Aufleveln gewonnen.

Character Classes wurden ebenfalls komplett neu ausbalanciert und es wurden neue Unterklassen hinzugefügt, so dass es insgesamt vier pro Klasse sind, die man ab Level 3 erhält. Jetzt kannst du noch dynamischere und spaßigere Kombinationen erstellen, ohne Punkte oder Multiclassing abgeben zu müssen (obwohl dies natürlich weiterhin verfügbar ist). Während fast alle Klassen von den Änderungen profitiert haben, scheinen einige, wie die Druid, bisher etwas von ihrem Charme verloren zu haben, da die Änderung der Lebenspunkte sowohl in Wild als auch in Regular Form sie jetzt verwundbarer macht. Ein faires Rebalancing, ja, aber eines, dem der Spielleiter in seinem zukünftigen Spiel vielleicht "ausweichen" möchte, in diesem Fall.

Während Klassen wie die Bard, Barbarian, Warlock oder Cleric ihre Reichweite und Vielseitigkeit erweitert haben, sind andere wie Zauberer und Hexenmeister (die in der Vergangenheit vielleicht besser ausbalanciert waren) jetzt weniger von den Änderungen betroffen. Ein weiteres Highlight dieses neuen Player's Handbook ist, dass die erweiterte Liste von Equipment, Weapons, Spells und Spells viel länger ist und sich auf den überarbeiteten Inhalt von Xanathar's Guide to Everything und Tasha's Cauldron of Everything stützt.

Der Player's Handbook (2024) war nicht nur eine Überarbeitung der Regeln für die Charaktererstellung und den Einsatz in Spielen. Diese Version ist viel einfacher zu lesen und zu verstehen, auch für diejenigen, die noch neu im Spiel sind. Die Nachschlagetabellen sind leichter zu finden und intuitiver und füllen die Lücken, die frühere Versionen von Handbook hinterlassen haben. Seine erweiterte Basis an Zaubersprüchen und Waffen macht es viel unabhängiger von anderen Nachschlagewerken, und seine Erklärungen, wie ein Rollenspiel funktioniert, Erklärungen zur Erstellung von Quests und Spielsituationen machen es fast möglich, ein Spiel zu erstellen, das es nur als Referenz verwendet. Die europäischen Leser werden jedoch bald auch die lokalisierten Versionen des Dungeon Master's Guide und des Monster Manual haben, und ein neues Kapitel in der Geschichte von D&D wird definitiv für alle beginnen.

