Dungeons and Dragons Player's Handbook 2025 erscheint in mehr Sprachen

Nach seinem großen Erfolg im letzten Jahr, bei dem es zum schnellsten und meistverkauften D&D-Produkt in der 50-jährigen Geschichte des Spiels wurde, ist das Dungeons and Dragons Player's Handbook (2025) jetzt in mehr Sprachen erhältlich. Konkret können wir sie ab heute in Fachgeschäften und Buchhandlungen auf Spanisch, Deutsch, Italienisch und Französisch finden, so dass ein großer Teil Europas von dieser Revision profitieren wird.

Das Spielerhandbuch (2025) aktualisiert die Regeln der fünften Edition von D&D nach mehr als einem Jahrzehnt mit 384 überarbeiteten Seiten mit 48 Unterklassen für die 12 Charakterklassen des Spiels, darunter die drei bisher unveröffentlichten Unterklassen: Pfad des Weltenbaums für den Barbaren, Schule des Tanzes für Barden und Kreis des Meeres für den Druiden.

Das Handbuch hat ein aktualisiertes Layout, um es einfacher zu machen, genaue Informationen auch mitten in einer Spielsitzung zu finden, und enthält mehr Optionen, Zaubersprüche und Gegenstände, mit denen du deine Helden ausrüsten kannst. Außerdem wurden weitere Meisterschaftseigenschaften, 380 Zauber, 75 Fertigkeiten und 16 Hintergründe sowie 10 Spezies hinzugefügt.

Dies ist das erste von drei Hauptbüchern, die die Spieler im Hinterkopf behalten sollten, um mit den Regeln und der Erzählung von Dungeons and Dragons Schritt zu halten, die dieses Jahr erscheinen. Das Dungeon Master's Guide wird am 26. Juni 2025 auf Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch verfügbar sein, und das aktualisierte Monsterhandbuch (das wir bei der englischen Veröffentlichung besprochen haben) wird im September verfügbar sein.

Das Abenteuer wartet auf Sie...