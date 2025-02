Dungeons and Dragons Monster Handbuch (2024) Rezension

HQ

Am 18. Februar wird das dritte und letzte Kernhandbuch für die überarbeitete fünfte Ausgabe von Dungeons and Dragons veröffentlicht. Das weltweit führende Rollenspiel hat letztes Jahr sein 5E-Regelsystem mit einigen wichtigen, aber nicht definierenden Änderungen für eine sechste Auflage aktualisiert. Aber um zu unterscheiden, was bisher aktuell war, von dem, was neu ist, wird diese Überarbeitung in dieser Rezension inoffiziell als D&D 5.5E bezeichnet.

Nach dem Spielerhandbuch und dem Dungeon Master's Guide im Jahr 2024 bekommen wir nun das Monster Manual (2024), ein zentrales Stück für die Erstellung unserer Rollenspielabenteuer und auch zum Kennenlernen aller möglichen Kreaturen, die das Dungeons and Dragons-Universum (oder die Universen) bevölkern. Da es noch nicht veröffentlicht wurde, hat uns Wizards of the Coast eine digitale Vorabkopie des Monsterhandbuchs zur Verfügung gestellt, die über D&D Beyond zugänglich sein wird.

Das Tolle an dieser digitalen Version ist, dass sie eine schnelle Referenz jeder Kreatur und ihrer Daten und Werte für die Gestaltung von Begegnungen ermöglicht. Und es ist keine kleine Änderung, denn von den 500 Monstern, die jetzt im Handbuch erscheinen, sind 75 neu, und es gibt auch 9 neue "Superraubtiere" wie Erzhexen und den Blob der Vernichtung, die nur die höchsten Gruppen besiegen können. Und was die physische Ausgabe betrifft, die morgen auf Englisch veröffentlicht wird (in anderen Sprachen, wie z.B. Spanisch, wird sie erst im Oktober veröffentlicht), wissen wir, dass sich die Definitionen und Statistiken der Monster geändert haben, ebenso wie die komplette Organisation im Vergleich zur Ausgabe 2014.

Das ist eine große Verbesserung, denn in früheren Versionen des Monsterhandbuchs konnte es vorkommen, dass man ein Monster nicht namentlich im Hauptindex finden konnte, weil es sich um eine Variation oder Unterart eines anderen Monsters handelte. Dazu mussten Sie den zweiten Index auf den hinteren Seiten der Ausgabe 2014 konsultieren. Dies ist nicht mehr der Fall: Alle Kreaturen, Humanoiden und Monster werden in alphabetischer Reihenfolge im Anfangsindex aufgeführt, und werden nach Variationen in derselben Gruppe gruppiert. So erscheint der Zombie-Betrachter nun nicht mehr in der Zombie-Kategorie, sondern in der gleichen Gruppe wie normale Betrachter, Zuschauer und Grabtyrannen. Eine Liste der Vorgängerversion finden Sie in Anhang B.

Es ist wichtig, diese zu verstehen, denn eine der wichtigsten Änderungen in diesem D&D 5.5E besteht darin, dass sich die Herausforderungswertung (CR) eines Monsters geändert haben kann. Begegnungen, die früher gut für hohe Stufen waren, können jetzt zu kurz kommen oder umgekehrt. Aber glücklicherweise ist die andere große Neuerung in diesem Monsterhandbuch, dass es neue Regeln für die Bildung von "Vielseitigen Gruppen" festlegt, in denen verschiedene Arten von Kreaturen (z.B. Gnolle und Goblins, die zusammen agieren) auftreten können. Diese Regeln dienen dazu, die Begegnung, die Anzahl der Kreaturen und die Erfahrungspunkte für das Besiegen der Kreaturen auszugleichen. Eine willkommene Ergänzung, um Kampagnen zu bereichern.

Alles in allem geht dieses Monsterhandbuch 2024 (oder 2025) in die gleiche Richtung wie die Überarbeitungen des Spielerhandbuchs und des Dungeon Master's Guide zum 50-jährigen Jubiläum des Spielerhandbuchs und des Dungeon Master's Guide im letzten Jahr, indem es eine bereits verfeinerte und vielseitige Version des Spiels aufpoliert und eine Erweiterung hinzufügt, die es im Einklang mit der Marke hält, ohne nach diesen neuen Regeln in anderen Systemen zu suchen. wie es auch früher passieren konnte. Es ist die dritte Säule, auf der das Spielsystem aufgebaut ist, daher betrachten wir es als vorrangigen Kauf für jeden Dungeon Master, der den Sprung zur neuen Version von 5E schafft. Für die Spieler ist es ein unterhaltsames Dossier, um mehr über das Universum und seine Bewohner zu erfahren und auch darüber nachzudenken, wie sie jede Begegnung und jeden Kampf angehen sollen. Wir können es kaum erwarten, Begegnungen mit diesem Handbuch zu entwickeln und zu sehen, welchen Bedrohungen wir in Zukunft ausgesetzt sein werden.

