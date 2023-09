Dungeons 4 Vorschau: Größer, besser und lustiger als je zuvor

HQ

Es waren lange sechs Jahre für Dungeons-Fans, aber zum Glück hat das Warten auf einen neuen Teil der Serie fast ein Ende. Am 9. November 2023 wird Realmforge Studios versuchen, die Türen zu einer ganzen Reihe neuer dämlicher und urkomischer Fantasy-Abenteuer in Dungeons 4 zu öffnen, und da dieses Datum immer näher rückt, habe ich die Chance bekommen, selbst Hand anzulegen und zu sehen, wie sich dieses Strategie-Simulationsspiel entwickelt.

Fans der Serie werden sich freuen zu hören, dass Sie fast sofort mit einer Erzählung und Dialogen konfrontiert werden, die witzig, charmant, urkomisch und albern sind. Die Dungeons-Serie hat sich schon immer durch eine Geschichte und einen Schreibstil hervorgetan, der sich nicht nur über Fantasy-Tropen, sondern auch über die Popkultur im Allgemeinen lustig macht. Zwischen Sticheleien gegen Mikrotransaktionen, dem Marvel Cinematic Universe, dem Durchbrechen der vierten Wand für hochwertige Wortspiele und vielem mehr wird Dungeons 4 nicht zögern, Sie zum Kichern zu bringen oder Sie mit einem breiten Grinsen im Gesicht zurückzulassen. Und das alles zusätzlich zu einer tatsächlich kohärenten Erzählung, die alle Handlungslöcher mit selbstbewussten Gags und Witzen überklebt.

Werbung:

Was das Gameplay betrifft, so besteht der Großteil dessen, was du in Dungeons 4 tun wirst, darin, Missionen abzuschließen, die den Kampagnenmodus ausmachen. Diese befinden sich in eigenständigen Levels und bieten jeweils eine Reihe von Zielen, die es zu bewältigen gilt, sei es die Vergrößerung deines Dungeons und deiner Armee, die Erforschung neuer Einheiten und Fallen, der Bau neuer Räume, die den Weg zu neuen Mechaniken und Systemen ebnen, und letztendlich das Eindringen in die Oberwelt, um alle von Helden angeführten Kräfte zu vernichten und die Absolute Evil zu besänftigen. Der beste Weg, wie ich die Funktionsweise der Städtebau-Suite von Dungeons 4 beschreiben könnte, wäre, sie mit Evil Genius 2: World Domination zu vergleichen, da sich jedes Feature relevant und wichtig anfühlt und gleichzeitig so gestaltet ist, dass es intuitiv und effizient wirkt. Sicher, Sie werden eine gewisse Lernkurve haben, wenn Sie sich an die Management- und Kontrollsysteme gewöhnen, aber sobald Sie das hinter sich gelassen haben, fühlt sich Dungeons 4 sehr einfach und leicht zu verstehen an.

Das bedeutet aber nicht, dass das Gameplay keine Tiefe hat. Es gibt unzählige Möglichkeiten, bessere und neue Monstertypen, Räume und Fallen zu erforschen und freizuschalten, die alle in Levels angesiedelt sind, die so konzipiert sind, dass sie ein gewisses Hin und Her bieten. Während du deinen Dungeon jedes Mal baust, musst du dich mit der Erschöpfung der Goldquellen auseinandersetzen und wie sich dies auf die Größe deiner Armee auswirkt, während du gleichzeitig eindringende Zwerge besiegst und Gebiete in der Oberwelt zurückerobert. Dies ist kein Spiel, bei dem der Sieg in einer Schlacht bedeutet, dass das Territorium für immer dir gehört, und ebenso bedeutet die Zerstörung einer eindringenden Zwergenfraktion nicht, dass du für immer vor Eindringlingen sicher bist. Es ist ein Tauziehen auf dem Land, das nur gewonnen wird, wenn du das Hauptziel für ein Level zerstörst oder stattdessen dein Dungeonherz belagert hast.

Und ja, Sie haben richtig gehört. In Dungeons 4 wirst du nicht ständig auf den Angriff drängen, da jetzt Zwerge anwesend sind und weitläufige Strukturen unter der Erde errichtet haben. So wie du ständig darauf aus bist, deinen eigenen Dungeon zu erweitern, werden es auch die Zwerge tun, und das führt oft dazu, dass sie sich in dein Reich graben und dann unerbittlich angreifen, deine Goldressourcen stehlen und versuchen, dein Dungeonherz zu zerstören. Hier ist die Platzierung von Fallen von entscheidender Bedeutung, ebenso wie eine Armee, die sowohl in der Oberwelt als auch in der Dunkelheit unter der Oberfläche kämpfen kann. Und glauben Sie mir, Sie werden eine ausgewogene Armee haben wollen, besonders für die Fälle, in denen Sie auf einen Mini-Boss treffen, der versucht, Ihre Streitkräfte in einer schnellen Aktion zu zerreißen.

Werbung:

Ich würde sagen, dass die Kämpfe ein bisschen knifflig sein können. Da Dungeons 4 ein Spiel ist, das nahtlos zwischen Städtebausimulations-Gameplay und strategischen, fast Total War-ähnlichen Schlachten wechselt, gibt es oft viele Eingaben auf einmal zu bewältigen, und das bedeutet, dass die Kämpfe manchmal ein wenig überwältigend sein können. Wenn du versuchst, eine Art von Einheit gezielt anzugreifen, um auf eine andere Art und Weise anzugreifen, während du gleichzeitig sicherstellst, dass deine unterirdischen Snots (Diener) die richtigen Ressourcen abbauen, bedeutet dies, dass du viel auf einmal zu tun hast. Ich habe während der Preview-Phase unzählige Fernkampfeinheiten verloren, weil sie zum Beispiel an der Seite meiner stämmigen Krieger aus nächster Nähe angreifen wollten. Glücklicherweise werden deine Schergen, wenn die Kämpfe in Kraft treten, fast auf Autopilot agieren und so angreifen, wie sie sollten, was die Wahrscheinlichkeit einer strategischen Katastrophe verringert.

Realmforge hat jedoch versucht, den Kampf ein wenig zu verbessern, indem es die Art und Weise verbessert, wie Sie Ihre Hauptheldin Thalya anpassen und anpassen können. Es wurde ein neuer Talentbaum eingeführt, der es euch ermöglicht, sie mit tödlichen Fähigkeiten und Kräften auszustatten, die unglaublich nützlich sind, um das Blatt in einer Schlacht zu wenden und mehr Territorium für die Absolute Evil zu gewinnen.

Die Signatur der Dungeons-Serie wurde in diesem neuesten Teil beibehalten, aber dank moderner Technologie und Systeme ist alles einfach größer und besser. Die Levels sind detaillierter, die Dungeons sind riesig, es gibt eine größere Anzahl von Einheiten, die man befehligen und gegen die man kämpfen kann, es gibt Umweltgefahren wie Lava, die es zu vermeiden gilt, und die Grafik und Präsentation ist von sehr hoher Qualität, selbst wenn man direkt hineinzoomt und eine Nahaufnahme der Action bekommt. Tatsächlich ist einer meiner persönlichen Lieblingsteile von Dungeons 4 die auffällige Art und Weise, in der sich das Aussehen der Oberwelt ändert, wenn man beginnt, Territorium zu beanspruchen, während sie sich von einer üppigen und fantastischen Landschaft zu einer kargen Höllenlandschaft entwickelt, die vor Bosheit überquillt. Nun, entweder das oder wie du Snots mit deinem Evil Hand schlagen kannst, um ihre Effizienz zu verbessern und auch ein bisschen Böses zu erzeugen.

Dungeons 4 scheint vieles richtig zu machen, wenn es darum geht, eine originalgetreue und dennoch einfallsreiche Fortsetzung zu schaffen. Es geht nicht darum, das, was wir über diese Spieleserie wissen, neu zu definieren, aber was es tut, ist, geschickt auf vertrauten Mechaniken aufzubauen und dabei sinnvolle Tiefe hinzuzufügen. Wenn du ein Fan der Serie bist oder auf der Suche nach einem lustigen und urkomischen neuen Simulationsstrategiespiel bist, solltest du Dungeons 4 definitiv im Auge behalten, wenn es am 9. November 2023 auf PC und Konsolen erscheint.