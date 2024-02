Dungeonborne war das beliebteste Steam Next Fest-Spiel

Du erinnerst dich vielleicht an ein Spiel namens Dark and Darker, das letztes Jahr Steam übernommen hat und bewiesen hat, dass es den Fans in den Fingern juckt, ein Fantasy-PvPvE-Erlebnis zu haben, bei dem du und deine Freunde in einen Dungeon geschickt wirst, um Beute zu schnappen und hoffentlich bis zum Ende zu überleben.

Jetzt kratzt Dungeonborne an diesem Juckreiz. Das meistgespielte Spiel des Steam Next Fest hat eine beeindruckende Anzahl von Spielern angezogen, und sein Entwickler hat einige der Statistiken in der Infografik unten vorgestellt.

Hast du Dungeonborne gespielt und was hältst du von der Idee des Fantasy-Tarkovs?