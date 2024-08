Dungeon Stalkers zielt darauf ab, das Tor zur "chaotischen und wahnsinnigen" Welt der Extraktionsspiele zu sein

Wenn man mit Genres konfrontiert wird, die viel Hingabe erfordern, um den Fortschritt im Spiel zu spüren, kann die Wahrnehmung der Herausforderung oft Anfänger abschrecken, die sich von einer bestimmten Idee oder Ästhetik angezogen fühlen, aber nicht die Zeit oder das Gefühl haben, nicht die Fähigkeit zu haben, davon zu profitieren. Das wollen Entwickler Action Square in Dungeon Stalkers ändern, einem Dungeon-Crawler mit PvEvP-Elementen, dessen Early Access im Herbst 2024 beginnt. Wir haben das Spiel auf der Gamescom 2024 getestet und hatten auch die Gelegenheit, mit seinen Schöpfern in einem Interview zu sprechen, das ihr unten sehen könnt.

Die Prämisse, Gelegenheitsspieler anzusprechen, war ein Kernkonzept für die Entwicklung des Spiels, wie Dae Hoon Han uns erzählt:

"Ich war schon immer ein Fan von Extraktionsspielen, und ich persönlich dachte, dass dies ein sehr verrücktes und Hardcore-Spiel ist. Also wollte ich etwas machen, das für die Spieler lockerer und leichter ist."

Natürlich will Dungeon Stalkers nicht nur bei diesem Spielersegment Halt machen, also haben sie sich ein System ausgedacht, bei dem man zuerst in einem PvE-Modus "trainiert" (den wir auf der Kölner Messe gespielt haben) und dann in einen Multiplayer-Modus mit stärkeren Gegnern aufrüstet, um epische Beute zu verdienen und es mit den anderen Spielern aufzunehmen.

"Also wollten wir alles nehmen, was diese Art von Spiel so unterhaltsam macht. Darüber hinaus wollten wir aber auch noch zwei weitere Modi hinzufügen. Einer der Modi, die du gespielt hast, PvE, wo einige Gelegenheitsspieler nicht gegen die Spieler kämpfen wollen. Das ist natürlich ein einfacherer Modus."

"Und letztendlich wollten wir natürlich die starken Monster, wütende Monster, dazu machen, die Chance zu bekommen, gegen sie zu kämpfen, ihre legendären Gegenstände zu bekommen und dann wieder gegen andere Spieler zu spielen."

Das Charakterdesign und die Charakterisierung waren ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil, um mit den Spielern in Kontakt zu treten und sie in diese farbenfrohe und fantastische Welt einzubeziehen, und dafür zu sorgen, dass dieses Gefühl vom Entwicklerteam selbst ausgeht.

"Zuerst muss es mir gefallen, das Team muss es mögen. Das ist also das Wichtigste und etwas, das wir am besten machen können. Darauf konzentrieren wir uns."

"Und zweitens wollten wir etwas sehr Attraktives und sehr Auffälliges für die Spieler schaffen, und wir dachten, sie müssten sich einfach in die Charaktere verlieben."

Dungeon Stalkers wird diesen Herbst den Early Access auf dem PC starten.