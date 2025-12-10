Dungeon Brawler Awaysis erscheint am ersten Tag im Game Pass

HQ

Während der Day of the Devs Showcase wurden wir gerade darüber informiert, dass der Dungeon-Brawler Awaysis des Entwicklers 17-Bit offiziell als Day-One-Aufnahme zum Game Pass Service gestartet wird.

Beschrieben als ein kampflastiges, physikgetriebenes Duell, bei dem das Ziel ist, Gefahren und Feinde zu überwinden und letztlich den Frieden in das schwebende Relikt, das als Awaysis bekannt ist, wiederherzustellen, ist dieses Spiel mit kooperativem Spielen im Blick auf kooperatives Gameplay konzipiert, denn obwohl es Solo-Spiel unterstützt, funktioniert es am besten mit drei Verbündeten, in denen der Zugang zum Fight Party PvP -Modus möglich ist.

Im Rahmen dieser neuesten Enthüllung für das Spiel wurden einige zusätzliche Informationen geteilt, darunter dass Awaysis durch arcade-genaue Steuerung mit "reaktiver und emergenter Physik" angetrieben wird. Es bietet außerdem dynamische Schwierigkeits-Spawnsysteme, die das Spiel noch herausfordernder machen sollten, und das Gameplay wird mit einem Soundtrack kombiniert, der von Metroid, Super Smash Bros. Brawl und EarthBound Veteranen Hip Tanaka erstellt wurde.

Wenn Awaysis im Jahr 2026 an einem noch nicht festgelegten genauen Datum erscheint, wird uns mitgeteilt, dass das Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird, wobei Game Pass am ersten Tag sowohl Konsole als auch PC unterstützt.

Sehen Sie sich unten einen neuen Trailer für Awaysis an.