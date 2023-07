Dune: The Sisterhood wird während des SAG-Streiks weiter filmen

Dune: The Sisterhood wird die Produktion bald wieder aufnehmen und wird trotz der anhaltenden SAG-Streiks weiterhin in Ungarn drehen. Wie wir gestern berichteten, führt der Streik der US-Schauspielergewerkschaft dazu, dass viele Shows, Filme und Spiele auf Eis gelegt werden.

Das Dune-Prequel scheint hier eine Ausnahme zu sein, aber es ist nicht so, dass die Schauspieler in der Serie den Streik ignorieren. Vielmehr werden die meisten Akteure von Equity vertreten, einer Gewerkschaft, die oft mit britischen Schauspielern in Verbindung gebracht wird. Equity-Akteure können nicht legal in Solidarität mit SAG-Akteuren streiken, was bedeutet, dass die Produktion fortgesetzt werden kann.

Laut Deadline hat die Show bereits ihren Regisseur, einen Co-Showrunner und zwei ihrer Hauptdarsteller an andere Angelegenheiten verloren und musste im November eine Produktionspause einlegen, da die Winterbedingungen in Ungarn zu hart waren, um in ihnen zu drehen.

Das Prequel wird uns mehr über die Bene Gesserit zeigen und wie sie von Harkonnen-Schwestern gegründet wurden. Es spielt 10.000 Jahre vor den Hauptereignissen der Dune-Saga.