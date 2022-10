Dune: Teil Zwei kommt früher als erwartet

HQ

Es wurde enthüllt, dass wir nicht so lange warten müssen, um die Fortsetzung Dune: Part Two zu sehen. Wie The Hollywood Reporter feststellte, wurde der Film von seinem Premierendatum am 17. November 2023 nach vorne gezogen und wird nun stattdessen am 3. November 2023 erscheinen.

Zugegeben, es ist keine große Veränderung, aber es bedeutet, dass der Film etwa zwei Wochen früher als erwartet debütieren wird, was bedeutet, dass wir fast ein Jahr davon entfernt sind, wenn er jetzt in den Kinos landen wird.

Da die Dreharbeiten für das Projekt noch nicht abgeschlossen sind, erwarten Sie nicht, dass in absehbarer Zeit ein Trailer eintrifft. Aber was wir wissen, ist, dass der Film verschiedene zurückkehrende Gesichter in ihren jeweiligen Rollen sieht, sowie einige neue Personen, wie Florence Pugh und Austin Butler, die sich der Besetzung anschließen.