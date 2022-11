Dune: Spice Wars erscheint im PC Game Pass

HQ

Wir haben erst vor ein paar Tagen von den neuesten Game Pass-Ergänzungen erfahren, aber Xbox ist bereits wieder mit weiteren Neuigkeiten für den Abonnementdienst dabei. Insbesondere wurde uns gesagt, dass Dune: Spice Wars dem PC Game Pass-Line-up beitreten wird und dass es "bald" erscheinen wird.

Leider haben wir nicht viel mehr zu tun, wenn es darum geht, wann der Titel dem Game Pass beitreten wird, außer dass wir in einem Xbox Wire-Blogbeitrag über seine "bevorstehende Ankunft" informiert werden, was darauf hindeutet, dass er ziemlich bald fallen könnte.

So oder so, um den 4X-Strategietitel zu feiern, der in den Dienst kommt, wurde ein spezieller Trailer veröffentlicht, der einen weiteren Blick auf das Gameplay für das Early Access-Projekt gibt.