Dune-Regisseur von 1984 über die Dreharbeiten: "Eine schreckliche Erfahrung"

Im Jahr 1984 wurde Frank Herberts kultiges Science-Fiction-Epos Dune unter der Regie von David Lynch (Twin Peaks) in einen aufwendigen Hollywood-Film verwandelt, und wenn er heute an diese Zeit in seinem Leben zurückdenkt, sind seine Erinnerungen nicht besonders rosig.

Im Gegenteil, in einem Interview-Clip aus dem Jahr 2006, der kürzlich seinen Weg zurück ins Internet gefunden hat, sagt Lynch, dass die Produktion ein absoluter Albtraum war und dass das Studio seine Arbeit dann auf dem Boden des Schneideraums abgeschlachtet hat, was letztendlich dazu führte, dass Dune floppte und heute als Müll gilt.

<social>https://youtu.be/JlE7DZrzik0?si=9CUDrrwhBdLiNtjL</social>

David Lynch om Dune:

"Ich habe mich verkauft. Es war ein langsames Sterben, der Tod und eine schreckliche, schreckliche Erfahrung. Ich bereue es für immer. Ich war sehr naiv."

Was haltet ihr von Dune aus dem Jahr 1984?