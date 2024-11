Dune: Prophecy Staffel 1

HQ

Nach Dune: Part Two ist keine leichte Aufgabe, und deshalb beneide ich die Leute nicht, die Dune: Prophecy erstellen. Auch Denis Villeneuves exzellente Adaption der zweiten Hälfte von Frank Herberts genreprägendem Roman kam erst in diesem Jahr in die Kinos. Es ist frisch im Gedächtnis und erzeugt noch mehr Druck auf diese Spin-off-Serie.

Es ist daher wahrscheinlich das Beste, dass Dune: Prophecy versucht, sich von den Filmen zu distanzieren. 10.000 Jahre vor der Geburt von Paul Atreides folgt Dune: Prophecy Valya Harkonnen bei ihrem Versuch, die Bene Gesserit als die Macht zu etablieren, die wir zur Zeit der Filme kennen. In der Serie folgen wir Valya (gespielt von Emily Watson und Jessica Barden als alte und junge Version der Figur), ihrer Schwester Tula (Olivia Williams) und dem Rest der Wahrheitsssager, während sie versuchen, sich als die mächtigsten und vertrauenswürdigsten Berater der Anführer der Großen Häuser zu beweisen. Gleichzeitig verfolgen wir auch die Ausbildung einiger jüngerer Schwestern sowie der Mitglieder des Hauses Corrino, die ihren schwachen Griff auf den kaiserlichen Thron behalten. All dies geschieht unter den Ereignissen des Butlerianischen Dschihad, der die Menschheit vor über einem Jahrhundert von "denkenden Maschinen" befreite.

Das kann eine Menge sein, und es fühlt sich so an, als ob es mehr ist, als Dune: Prophecy auf seinem Teller halten kann. Die Show hat große Ambitionen. Ähnlich wie wir in Game of Thrones in einer Episode den gesamten Kontinent Westeros umspannten, hüpfen wir bei jeder Handlung, die in Dune: Prophecy stattfindet, von Planet zu Planet, aber im Gegensatz zu der Einführungsserie von Game of Thrones, die ihr Zentrum gut hält, würde ich Dune: Prophecy eher mit einem Lavakuchen vergleichen, Mit einem klebrigen, innen geschmolzenen Schwanz. Die Serie glänzt mit ihren beeindruckenden visuellen Effekten, die vielleicht nicht so atemberaubend sind wie die Villeneuve-Filme, aber das Etikett Dune verdient haben, und doch können sie nicht verbergen, welche Mängel die Serie hat.

Wir werden gleich auf diese Mängel eingehen, da ich diese Rezension lieber nicht mit einer so negativen Note beginnen möchte. Dune: Prophecy ist eine unterhaltsame Serie und ein gutes Stück Fernsehen, wenn Sie diesen Winter eine Nacht auf dem Sofa verbringen möchten. Wie bereits erwähnt, ist die Grafik beeindruckend, sowohl in praktischer Hinsicht als auch in Bezug auf das, was die VFX leisten. Die Kostüme und das Set-Design tragen wirklich dazu bei, die Serie zum Leben zu erwecken und sorgen dafür, dass sie sich hochwertig anfühlt, wie man es von dem Sender erwarten würde, der einem House of the Dragon bringt. Die Schule zur Ausbildung von Wahrheitssagern auf Wallach IX ist oft eine Wohltat für die Augen. Wenn ich von der Optik ablenken müsste, würde ich sagen, dass die Beleuchtung und die Kameraführung die Show oft wie jede andere wirken lassen. In den Dune-Filmen kann ich mich an bestimmte Aufnahmen erinnern, wie sie Momente gemacht haben, während Dune: Prophecy sich oft wie eine andere Show anfühlt. Dann gibt es auch ein paar herausragende Arbeiten, wie zum Beispiel, wenn eine junge Auszubildende an der Schule ihre Vorfahren treffen muss und Dune: Prophecy plötzlich ziemlich nervenaufreibend wird und an Horror grenzt.

Der Einsatz der Stimme in der Serie ist ebenfalls sehr gut gehandhabt, so dass sie sich wie eine jenseitige und furchterregende Kraft anfühlt. Der Ton und die Tonlage, die Valya verwendet, sind auch viel strenger als viele der Charaktere in den Filmen, was zeigt, wie roh und ungeübt sie in diesen frühen Jahren der Bene Gesserit ist. Es sind kleine Details wie diese, die mir helfen, die Serie in einem positiveren Licht zu sehen.

Die Schauspielerei, insbesondere von Emily Watson, Mark Strong (Javicco Corrino) und dem immer unterschätzten Travis Fimmel (Desmond Hart), ist größtenteils goldrichtig, und obwohl es ein paar Charaktere gibt, die sich ein wenig enttäuschend anfühlen, steckt jeder eine Schicht, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken. Es ist nur eine Schande, dass sich die Geschichte größtenteils wie ein B-Plot in der BBC-Serie Merlin oder jeder anderen Sci-Fi- oder Fantasy-Serie anfühlt. Ich werde nicht zu viel über die Handlung verraten, aber sie dreht sich hauptsächlich um Fimmels Charakter und bestimmte Kräfte, die er hat. Es gibt einige politische Machenschaften, aber größtenteils werden sie ziemlich früh beiseite geschoben, so dass wir Synchronzauberer gegen Fimmel in einem Kampf sehen können, der perfekt zu einem Samstagmorgen-Cartoon passt.

Das Problem, das bei Dune: Prophecy eklatant ist, ist, dass es sich nicht besonders wie Dune anfühlt. Wenn überhaupt, dann ist es eher Fanfiction, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Adaption eines Buches von Brian Herbert handelt. Die Originalwerke haben eine fast mythologische Qualität. Sie lassen viele Fragen unbeantwortet, viele Dinge bleiben zu sagen, aber ihr wisst, während ihr lest, dass, wenn diese Details enthüllt würden, dies den Wert des Geheimnisses weitgehend verderben würde. Dune: Prophecy zeigt viel mehr vom Universum, als wir bisher gesehen haben, und doch fühlt sich die Hälfte der Planeten, für die wir gehalten werden, wie die Erde an, vielleicht mit einem etwas futuristischen Twist. Der Untertitel bezieht sich speziell auf einen ungeheuerlichen Moment, in dem wir mit Javiccos Tochter Ynez einen Club in der Dünenwelt betreten. Es gibt hämmernde Musik, Leute, die auf etwas schnaufen, was ich nur als bösen Dampf beschreiben kann, die Werke. Genau so, wie man sich einen Club in Mass Effect, Star Wars vorstellt, nur mit noch weniger Identität. Ich sage nicht, dass es im Dune-Universum keinen Club gibt, aber vielleicht könnte es sich ein bisschen weniger so anfühlen, als hätte jemand einfach die Idee einer Clubszene aufgeschrieben und nicht darüber nachgedacht, wie es funktionieren würde.

Dune: Prophecy Obwohl es 10.000 Jahre vor Paul Atreides spielt, fühlt es sich auch so an, als müsste es sich stark an die Handlungsstränge der Filme und Bücher anlehnen. Arrakis ist ein Hauptmerkmal von Desmond Harts Charakter. Sandwürmer sind wieder da, auch wenn sie weit weg sind, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Schatten eines besseren Produkts viel zu stark auf dieser Serie lastet. Es ist ein Problem mit dem Franchising von geistigem Eigentum, denn wenn Sie es nicht mit dem in Verbindung bringen, was die Leute wissen, werden sie anscheinend nie in der Lage sein, es zu verstehen oder zu genießen.

Ich hatte etwas größere Hoffnungen auf Dune: Prophecy. Nachdem Warner Bros. mit "Der Pinguin" den erfolgreichen Sprung vom Film ins Fernsehen geschafft hatte, dachte ich, dass die Formel vielleicht geknackt worden sein könnte. Obwohl es sich immer noch um eine größtenteils gute Serie handelt, kann sie leider nicht ganz an die Höhen anknüpfen, die wir in den letzten Jahren von Dune gesehen haben. Wir hoffen, dass es in Zukunft noch weitere Chancen für eine großartige Dune-Serie gibt, aber Dune: Prophecy müssen sich damit begnügen, einfach nur gut zu sein.