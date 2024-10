Dune: Prophecy sorgt in diesem neuen Trailer für jede Menge Intrigen und Blutvergießen

HQ

Game of Thrones im Weltraum. Das ist die Art von Stimmung, die man aus dem offiziellen Trailer zu Dune: Prophecy bekommt, einer TV-Serie, die als Prolog zu den Filmen dient und sich um die Gründung der Bene Gesserit dreht - eine tödliche Schwesternschaft, die sich auf Manipulation und Intrigen spezialisiert hat, um ihr langfristiges Ziel zu erreichen, das Universum mit einer Messiasfigur zu regieren. Prophecy beginnt am 17. November auf Max. Was halten Sie davon?

Inhalt: 10.000 Jahre vor der Himmelfahrt von Paul Atreides folgt Dune: Prophecy zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Kräfte, die die Zukunft der Menschheit bedrohen, und gründet die sagenumwobene Sekte, die als Bene Gesserit bekannt wird.