Dune: Prophecy Premiere Mitte November

Es gibt wirklich keinen besseren Zeitpunkt als die Gegenwart, um ein Dune Fan zu sein. Zwischen Denis Villeneuves laufenden Blockbuster-Filmen, dem kommenden Open-World-Survival-Spiel von Funcom Dune: Awakening und der bevorstehenden Ankunft einer Spin-off-Serie, die am Max /Sky /Now erscheint (abhängig von der Plattform, für die Sie in Ihrer Region verfügbar sind), gibt es so viele Möglichkeiten, Frank Herberts legendäre Sci-Fi-Welt zu genießen.

Apropos Spin-off-Serie: Nachdem uns versprochen wurde, dass die Serie diesen Herbst erscheinen würde, haben wir jetzt ein festes Veröffentlichungsdatum, auf das wir uns freuen können. Wie in einem neuen Trailer bestätigt, wird Dune: Prophecy in den USA am Abend des 17. November auf Max erscheinen, was bedeutet, dass wir europäischen Fans uns darauf freuen können, es am 18. November zu sehen, und auf Sky /Now in Regionen wie Großbritannien, in denen Max nicht verfügbar ist.

Gemäß dem, worum es in Dune: Prophecy gehen wird, spielt die Serie 10.000 Jahre vor den Ereignissen der Hauptfilme/Bücher und folgt zwei Harkonnen-Schwestern bei der Gründung und Etablierung der prophetischen Schwesternschaft, der Bene Gesserit.

Schauen Sie sich den Trailer für Dune: Prophecy unten an.