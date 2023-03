Dune Prequel-Serie hat ihren Regisseur und einen ihrer Hauptdarsteller verloren

Die Dune-Prequel-Serie, Dune: The Sisterhood, erfährt einige Produktionsänderungen. Wie von Deadline berichtet, hat die Show einen ihrer Regisseure und sogar einen ihrer führenden Stars verloren, die alle nach kreativen Optimierungen und Produktionspausen liegen.

Johan Renck, bekannt als ausführender Produzent von Tschernobyl, hat die Serie verlassen, nachdem er zuvor als Regisseur für die ersten beiden Episoden tätig war.

Hinzu kommt, dass Shirley Henderson (wahrscheinlich am besten bekannt für ihre Rolle als Moaning Myrtle in Harry Potter) die Serie verlässt, nachdem sie zuvor als eine der Hauptrollen der Serie in der Rolle der Tula Harkonnen angezapft wurde.

Co-Showrunnerin Diane Ademu-John verlässt die Serie ebenfalls, Alison Schapker übernimmt den Job als alleinige Showrunnerin.

Was die Frage betrifft, wer Renck und Henderson ersetzen wird, hat HBO diese Informationen noch nicht bekannt gegeben.