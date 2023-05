Dune: Part Two-Trailer zeigt jede Menge Action und Sandwurmreiten

HQ

Denis Villeneuve beschrieb Dune: Part Two als "actiongeladenen epischen Kriegsfilm", als er letztes Jahr auf der CinemaCon das erste Filmmaterial aus dem Film zeigte, und ich kann verstehen, warum, nachdem ich den ersten Trailer gesehen habe.

Es beginnt schön ruhig mit einem Gespräch zwischen Timothée Chalamets Paul und Zendayas Chani, bevor wir eine verlockende Rede von Florence Pugh bekommen, Einblicke in verschiedene Schlachten, Sandwurmreiten und mehr, die die Fans definitiv auf die Premiere von Dune: Part Two am 3. November freuen werden.