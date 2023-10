Dune: Part Two wurde bewertet

HQ

Dune: Part Two wurde von der Motion Picture Association, dem Filmklassifizierungsgremium der USA, mit PG-13 bewertet. Das ist die gleiche Bewertung, die der erste Film in den Staaten erhielt.

Laut der Filmbewertungs-Website der MPA können wir sehen, dass Dune: Part Two seine Bewertung für "Sequenzen starker Gewalt, einige suggestives Material und kurze starke Sprache" verdient hat. Das ist ungefähr das, was wir wirklich erwartet haben. In Großbritannien und Europa erwarten wir ein ähnliches Rating.

Hier drüben wurde der erste Teil mit einer 12 bewertet, was oft als gleichwertig mit dem US-PG-13 angesehen wird. Grundsätzlich sollten Sie in Dune: Part Two keine extremere Gewalt oder ähnliches erwarten, auch wenn die Ausmaße der Kämpfe wahrscheinlich etwas größer sein werden.