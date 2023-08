Dune: Part Two wurde auf 2024 verschoben

HQ

Letzten Monat behaupteten vertrauenswürdige Quellen von Variety, Warner Bros. erwäge, die Fortsetzung von Dune auf 2024 zu verschieben, weil die SAG-AFTRA und die Autorenstreiks Schauspieler und Autoren davon abhalten würden, den Film in den letzten Monaten vor der Premiere zu bewerben. Das ist nun Realität geworden.

Warner Bros. und Lionsgate geben in einer Pressemitteilung bekannt, dass Dune: Part Two vom 3. November 2023 auf den 15. März 2024 verschoben wurde. Wir werden sehen, ob dieses Datum eingehalten wird oder nicht, denn es klingt nicht gerade so, als hätten die Verhandlungen große Fortschritte gemacht...