Dune: Part Two übertrifft 600 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen

Dune: Part Two hat inzwischen über 600 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und ist damit der bisher umsatzstärkste Film im Jahr 2024. Die Sci-Fi-Fortsetzung hat nun nach fünf Wochen Veröffentlichung 626,1 Millionen US-Dollar eingespielt, was die 406 Millionen US-Dollar, die das Original im Jahr 2021 einspielte, bei weitem übertrifft.

Hinter Dune: Part Two rangieren Kung Fu Panda 4 mit 347 Millionen US-Dollar und Godzilla x Kong: The New Empire mit 194 Millionen US-Dollar. Das ist vor allem für The New Empire äußerst beeindruckend, da er erst an diesem Wochenende in den Kinos anlief. Der Film hat sein Produktionsbudget von 135 Millionen US-Dollar bereits überschritten.

