Dune: Part Two Teaser bereitet uns auf den Trailer vor, der in ein paar Stunden kommt

Zwei Monate nachdem sie den Premierentermin vorverlegt hatten, gaben Denis Villeneuve und seine Crew bekannt, dass sie die Dreharbeiten abgeschlossen hatten Dune: Part Two. Das war vor fünf Monaten, daher warten die Fans schon seit geraumer Zeit gespannt auf den ersten Trailer des erwarteten Films. Glücklicherweise müssen Sie nur noch ein paar Stunden warten.

Legendary Pictures hat angekündigt, dass der erste offizielle Trailer von Dune: Part Two am Mittwoch um 17 Uhr BST / 18 Uhr MESZ gezeigt wird, was bedeutet, dass wir weniger als 18 Stunden davon entfernt sind, einen Blick auf das zu werfen, was am 3. November kommt. Oder das ist nicht ganz richtig, da wir bereits einen Teaser erhalten haben, um uns auf das echte Ding vorzubereiten, und es scheint sicher, als würden wir einen Sandwurm sehen, wenn das echte Ding kommt.