Dune: Part Two sieht im dritten Trailer sehr vielversprechend aus

Das letzte Mal, als wir einen Trailer für Dune: Part Two bekamen, sollte er vor sechs Wochen veröffentlicht werden, aber das hat sich seitdem zweimal geändert. Dann ist es an der Zeit, sich daran zu erinnern, warum Millionen den 1. März 2024 kaum erwarten können.

Warner Bros. hat einen dritten Trailer zu Dune: Part Two veröffentlicht, und man kann sagen, dass das dritte Mal der Reiz ist. Ich sage das, weil dieser Trailer mich sogar neugierig macht, die Fortsetzung eines Films zu sehen, der nur in meinen Augen anständig war. Es sieht so aus, als würden Denis Villeneuve und seine Crew dieses Mal alles größer und besser machen, mit einigen beeindruckenden Momenten.