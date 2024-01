Dune: Part Two Regisseur teasert "tragisches" Ende an

HQ

So wie ein Kind den Schlaf bis Weihnachten zählt, zählen viele von uns die Tage, bis wir Dune: Part Two sehen. Wir sollten es schon erlebt haben (danke, Warner Bros.), aber zumindest rollt jetzt der Hype-Zug voll für den Veröffentlichungstermin im März.

In einem neuen Interview mit Total Film (via GamesRadar) sprach Regisseur Denis Villeneuve darüber, wie sich das Ende von Dune: Part Two von dem des Buches unterscheiden wird und wie es einen dritten Film aufbauen wird, der auf Frank Herberts zweitem Buch basiert.

"Alle Elemente sind da", beginnt er. "Aber ich denke, die Verfilmung ist tragischer als das Buch. Die Art und Weise, wie der zweite Teil endet... es würde ein totales Gleichgewicht und Gleichgewicht schaffen, um Pauls Geschichte in dem zu beenden, was wir im dritten Teil sagen könnten."

Dune: Messiah wäre sicherlich ein seltsameres Buch, um es zu adaptieren. Mit einem langsameren Tempo, so gut wie keiner Action und vielen Szenen, in denen die Charaktere sprechen, könnte es einige große Änderungen geben, die für den Erfolg der Adaption erforderlich sind. Wir werden aber wahrscheinlich trotzdem sitzen.