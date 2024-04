Dune: Part Two nähert sich der 700-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen

HQ

Dune: Part Two ist auch nach der Veröffentlichung in digitalen Läden weiterhin ein Riesenerfolg an den weltweiten Kinokassen. Der Blockbuster nähert sich nun der Marke von 700 Millionen US-Dollar, wobei er in Nordamerika 276 Millionen US-Dollar und in anderen Überseegebieten 419 Millionen US-Dollar einspielte.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Dune: Part Two der umsatzstärkste Film des Jahres 2024 an den nordamerikanischen und globalen Kinokassen. Laut Variety sind die größten Märkte Großbritannien (48,8 Millionen US-Dollar), China (48,5 Millionen US-Dollar), Frankreich (42,6 Millionen US-Dollar), Deutschland (39,7 Millionen US-Dollar) und Australien (22,5 Millionen US-Dollar).

Warst du schon mal Dune: Part Two im Kino?