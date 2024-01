Dune: Part Two könnte Timothée Chalamets Lieblingsfilm sein

HQ

Denis Villeneuves Dune: Part Two ist nur noch etwas mehr als einen Monat entfernt. In der Veröffentlichung am 1. März werden wir sehen, wie Paul Atreides sich mit dem Imperator und der Macht der Harkonnens anlegt, was einer der am meisten erwarteten Nicht-MCU-Blockbuster seit geraumer Zeit ist.

Timothée Chalamet kann es kaum erwarten, dass die Leute den Film sehen. Der Schauspieler, der Paul spielt, sagte kürzlich in einem Interview mit Fandango, dass es der Film sein könnte, auf den er am meisten stolz ist, was uns nur dazu bringt, ihn mehr sehen zu wollen.

Wenn man sich Chalamets Lebenslauf ansieht, ist es beeindruckend, dass Dune: Part Two der Film ist, auf den er am meisten stolz ist. Natürlich wird das die Leute wahrscheinlich nur hypen, aber es ist immer noch ein guter Indikator dafür, was wir im März bekommen werden.