Dune: Part Two kommt zu World of Tanks

Wargaming hält zu Kiew-Studio und sichert Ukrainischem Roten Kreuz 1 Million US-Dollar zu

am 2. März 2022 um 14:10 NEWS. Von Ben Lyons

Wargaming hat den Creative Director von World of Tanks gekündigt, weil dieser die russische Invasion in der Ukraine öffentlich unterstützt. In einem mittlerweile...