Dune: Part Two ist jetzt Grammy-Gewinner

Die Grammys sind wieder einmal zu Ende. Gestern Abend strömten viele der größten Musikstars der Welt nach Los Angeles, um sich gegenseitig zu feiern und eine Reihe von Auszeichnungen und Trophäen in unzähligen verschiedenen Kategorien mit nach Hause zu nehmen. Wenn man bedenkt, dass es weit mehr Kategorien gibt, die man durchlaufen kann, als man sich vorstellen kann, kann man hier die vollständige Liste der Gewinner sehen, aber für diejenigen, die daran interessiert sind, schnell mehr über die Gewinner im Film-, Fernseh- und Videospielbereich zu erfahren, ist die neueste Liste der Grammy-Gewinner unten zu sehen.

Den Anfang macht die Auszeichnung Best Compilation Soundtrack for Visual Media, bei der The Color Purple, Deadpool & Wolverine, Maestro, Saltburn und Twisters gegeneinander antraten. Der Preisträger ging an Maestro und insbesondere an Bradley Cooper, Yannick Nézet-Séguin, Jason Ruder und Steven Gizicki.

Als nächstes kommt Best Score Soundtrack for Visual Media (Includes Film and Television), und das hat American Fiction, Challengers, The Color Purple, Dune: Part Two und Shogun gegeneinander gekämpft. Der Gewinner wurde Dune: Part Two für Hans Zimmers unglaublichen Soundtrack.

Dann kam Best Score Soundtrack for Video Games and Other Interactive Media, wobei die Nominierten Avatar: Frontiers of Pandora, God of War: Ragnarök - Valhalla, Marvel's Spider-Man 2, Star Wars Outlaws und auch Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord waren. Das könnte dich überraschen, denn Wizardry hat die Nase vorn, wobei Winifred Phillips die Trophäe für den Soundtrack des Spiels entgegennahm.

Die letzte Auszeichnung war Best Song Written for Visual Media, die Ain't No Love in Oklahoma von Twisters, Better Place von Trolls: Band Together, Can't Catch Me Now von The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, It Never Went Away von American Symphony und Love Will Survive von The Tattooist of Auschwitz umfasste. Der Gewinner war It Never Went Away, wobei Jon Batiste und Dan Wilson als Songwriter genannt wurden.

Sind Sie von einem der Grammy-Gewinner überrascht?