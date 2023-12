Dune: Part Two Event für Call of Duty bestätigt

HQ

Die erste Saison von Call of Duty: Modern Warfare III und Call of Duty: Warzone 2.0 (ja, die wiederholte Namenskonvention dieser Saisons kann verwirrend sein) wird am 6. Dezember 2023 erscheinen, und da dieses Datum schnell näher rückt, hat Activision uns jetzt einen Einblick gegeben, was die Saison auf den Tisch bringen wird.

Uns wurde gesagt, dass Modern Warfare III im Laufe der Saison vier neue Karten sowie zwei neue Killstreaks erhalten wird. Gewertete Spiele werden ebenfalls in der Saison erscheinen, ebenso wie eine Vielzahl neuer Zombies-Inhalte und neuer Multiplayer-Modi.

Warzone 2.0 hingegen kann sich auf eine neue Karte mit vielen neuen Features sowie einige wiederkehrende Karten freuen. Es wird auch einen neuen Gulag und eine Reihe neuer Spielmodi geben, in denen man antreten kann, sowie einige Events, die während der Saison geplant sind.

Beide Spiele können sich auf eine Vielzahl neuer Waffen im neuen Battle Pass sowie auf einige neue Operator und ein festliches Weihnachtsevent mit einem ziemlich grausig aussehenden Weihnachtsmann freuen. Und da Call of Duty heutzutage anscheinend eher ein Metaverse-Produkt ist, wurden einige Kollaborationen bestätigt, darunter The Boys, wo A-Train als Operator debütieren wird, ebenso wie ein zusätzlicher Charakter und ein neuer Spielmodus, und ebenso können wir ein Dune: Part Two erwarten-Event, das Paul Atreides und Feyd-Rautha als spielbare Operator mit sich bringt.

All dies könnt ihr euch in der Roadmap unten und im Launch-Trailer ansehen.