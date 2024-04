Dune: Part Two erscheint voraussichtlich nächste Woche auf digitalen Plattformen

HQ

Das Warten hat fast ein Ende, und für alle unter Ihnen, die sich entschieden haben, einen Kinobesuch auszulassen, wird es ab nächster Woche möglich sein, Arrakis von zu Hause aus wieder zu besuchen.

Es wurde klargestellt, dass Dune: Part Two am 16. April digital veröffentlicht wird, eine physische Blu-ray-Veröffentlichung knapp einen Monat später am 21. Mai. Diejenigen unter euch, die den Film streamen oder ausleihen möchten, müssen sich jedoch bis zum Ende des Sommers gedulden.

Was ist dein Plan, digitaler Kauf, physische Disc oder Streaming in diesem Sommer?