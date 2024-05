Dune: Part Two beginnt nächste Woche mit dem Streaming auf Max

HQ

Die Tatsache, dass Dune: Part Two ein enormer Erfolg für Warner Bros. Discovery und Legendary Pictures in den Kinos wurde, hielt die beiden Unternehmen nicht davon ab, Denis Villeneuves erstaunlichen Film ziemlich schnell digital zu veröffentlichen. Dann sollte es keine Überraschung sein zu erfahren, dass wir es bald auch streamen können.

Warner Bros. verrät in einer Pressemitteilung, dass Dune: Part Two am 21. Mai zu Max kommen wird, was bedeutet, dass wir es am Dienstag per Streaming zu Hause genießen können.