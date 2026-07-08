Dune: Part Three bekommt einen epischen ersten vollständigen Trailer

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"Episch" ist eine Untertreibung, denn Warner präsentiert nun den ersten vollständigen Trailer für Dune: Part Three, der uns einen Einblick in die Zukunft für Paul Atreides, Chani und alle anderen gibt.

Denis Villeneuve hat den Film zuvor als den letzten Teil seiner Adaption der Bücher beschrieben, und die Geschichte setzt etwa 17 Jahre nach den Ereignissen des zweiten Teils an. Paul Atreides ist Kaiser geworden, muss aber nun mit den Folgen seiner vergangenen Entscheidungen leben, da die Konflikte auf Arrakis weiter eskalieren.

Neben Timothée Chalamet und Zendaya sehen wir auch weitere zurückkehrende Darsteller wie Florence Pugh, Rebecca Ferguson und Josh Brolin sowie einige neue Gesichter. Nicht zuletzt unter ihnen ist Robert Pattinson als der gestaltwandelnde Antagonist Scytale.

Dune: Part Three kommt am 18. Dezember in die Kinos, und unten könnt ihr euch den Trailer ansehen.