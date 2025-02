Dune: Messiah wird im Juni mit den Dreharbeiten beginnen

HQ

Während es zunächst so aussah, als würde Regisseur Denis Villeneuve nach der Veröffentlichung von Dune: Part Two für eine Weile den Sand von Arrakis verlassen, hat er inzwischen bestätigt, dass er an der Adaption von Frank Herberts nächstem Buch, Dune: Messiah, arbeiten wird.

Jetzt, laut Deadline, scheint es, dass sich die Dinge sehr schnell bewegen, um Dune: Messiah in Gang zu bringen. Die Dreharbeiten werden anscheinend im Juni dieses Jahres beginnen und nicht erst 2026. Wenn man bedenkt, dass der Film voraussichtlich Mitte Dezember nächsten Jahres in die Kinos kommt, bleibt viel Zeit für Produktion und Postproduktion, es sei denn, Villeneuve geht mit seinen Effekten wirklich aufs Ganze.

Dies wird das Ende von Villeneuves Trilogie sein, da er es als das Ende von Pauls Geschichte in Dune sieht. Wenn man jedoch bedenkt, dass es noch mehr Bücher in Herberts Universum gibt, werden wir vielleicht in Zukunft einen anderen Regisseur sehen, der den Sand von Arrakis betritt.