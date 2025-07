Dune: Messiah wird der zweite Film sein, der ausschließlich mit IMAX-Kameras gedreht wird

HQ

Es scheint, als ob der nächste große Schritt nach vorne und die Evolution in der Welt des Kinos dazu führen wird, dass Filmemacher ihre traditionellen Kameras und Geräte fallen lassen, um ausschließlich auf der größeren und fortschrittlicheren IMAX-Alternative zu filmen. Diese Kameras, die in der Lage sind, einen größeren Bereich zu filmen und eine vollständigere Szene zu bieten, werden seit Jahren eingesetzt, aber in der Regel nur unter bestimmten Umständen, sehr zum Entsetzen von Christopher Nolan. Der ikonische Regisseur hat sich entschieden, mit der Tradition zu brechen und dreht derzeit seinen The Odyssey Film komplett auf IMAX-Kameras, der erste, der dies tut, und ihm wird Denis Villeneuve folgen.

IMAX-CEO Richard Gelfond hat gegenüber CNBC bestätigt, dass Dune: Messiah der zweite Film sein wird, der vollständig mit IMAX-Kameras gedreht wird. Es wird behauptet, dass die Produktion des Films diese Woche begonnen hat, und das alles vor einem Premierentermin im Dezember 2026. Es wird das letzte Mal sein, dass Villeneuve ein Dune -Projekt leitet, und wenn es bei den Romanen bleibt, könnte es das letzte Mal sein, dass wir Timothée Chalamet, Zendaya und eine Handvoll anderer Charaktere in diesem Franchise auf der großen Leinwand sehen werden.

Damit dieser Drehprozess funktioniert, hat IMAX neue Kameras entwickelt, die 30 % leiser, leichter und effizienter sind, was bedeutet, dass sie viel einfacher zu handhaben sein sollten als die ersten Modelle, die absolute Giganten waren.

