Dune: Awakening Vorschau - Arrakis hat sich noch nie so real angefühlt

Dune war noch nie größer. Dank Denis Villeneuves atemberaubenden Filmen ist das Interesse an Frank Herberts Sci-Fi-Welt auf einem Allzeithoch, was zweifellos ein wichtiger Faktor dafür ist, dass der Entwickler von Conan Exiles Funcom beschlossen hat, seine Expertise bei der Erschaffung weitläufiger und riesiger Multiplayer-Welten zu nutzen, um Arrakis in einen digitalen Spielplatz zu verwandeln. Wir wissen zwar immer noch nicht genau, wann Dune: Awakening eintreffen wird, aber während Summer Game Fest hatte ich die Gelegenheit, an einer Hands-Off-Preview-Session für das Spiel teilzunehmen, bei der ein paar Funcom-Entwickler einen Teil des Gameplays präsentierten und kommentierten.

Während ich gleich zu Beginn sagen kann, dass Dune: Awakening und seine Survival-MMO-Designphilosophie es zu einem Spiel machen, das nicht ganz oben auf meiner Wunschliste steht, ist es als Dune -Fan klar, dass Funcom hier etwas mit viel Potenzial in der Hand zu haben scheint. Denn die Iteration von Arrakis, die sie entworfen und gebaut haben, fühlt sich wirklich authentisch an. Ja, Arrakis ist ein Wüstenplanet, also ist es vielleicht keine so große Herausforderung, eine solche Leistung zu vollbringen, aber die Art und Weise, wie die Entwickler dafür gesorgt haben, dass sich die Welt interessant anfühlt, vollgepackt mit geografischen Sehenswürdigkeiten und Markierungen, bevölkert mit Fraktionen und Charakteren, die man kennt und treffen möchte, und das alles unter Beibehaltung der Bedrohung und Gefahr, für die Arrakis ikonisch ist, hat diese Adaption etwas sehr Reales und Genaues. Und das trotz der Tatsache, dass Dune: Awakening kein Kanon ist.

Dieses Spiel spielt, wie der Summer Game Fest -Trailer bestätigt, in einer Welt, die Paul Atreides geschaffen hat, in der er sich selbst aus der Gleichung eliminiert und dafür sorgt, dass seine Mutter Jessica den Wünschen der Bene Gesserit entspricht und eine Tochter zur Welt bringt. Das bedeutet, dass die Atreides-Linie den Umzug nach Arrakis überlebt hat und nun Duke Leto und seine Berater in einen brutalen Krieg mit den Harkonnens um die Kontrolle über die von Fremen bewohnte Welt verwickelt sind. Apropos wüstengeborene Bevölkerung: Sie wird von den Emperor als ausgestorben bezeichnet, aber wir alle wissen, dass Arrakis ein großer Planet mit vielen Geheimnissen und Verstecken ist...

Die ikonischen Charaktere, die ich gerade erwähnt habe, sind nur einige der Gesichter, die du tatsächlich im Spiel in Dune: Awakening treffen kannst. Mit einem Survival-MMO-Design besteht das Hauptziel des Spiels darin, deinen Charakter zu entwickeln und zu entwickeln, ohne getötet zu werden und deinen Fortschritt auf dem Weg zu verlangsamen. Dazu gehören die traditionellen Aufgaben des Abbaus und der Jagd nach Ressourcen und die anschließende Verwendung dieser Ressourcen, um Ausrüstung zu verbessern und zu verbessern, neue Gegenstände und Werkzeuge herzustellen (sogar Fahrzeuge wie Ornithopter) und Basen zu bauen, die du dein Zuhause nennen kannst. Funcom sagt mir, dass die meisten Basen zwar spezifische und einzigartige Elemente haben, die meisten jedoch manuell mit der dem Spieler zur Verfügung stehenden Baureihe hergestellt werden, was nur einen Vorgeschmack darauf zeigt, welche Art von Infrastruktur die Community mit diesem Titel erstellen könnte.

Apropos Community: Bei einem MMO-Thema triffst du auf Arrakis andere Spieler, aber sie werden nicht immer feindselig sein. Hagga Basin, das Hauptgebiet, in dem du dein Abenteuer beginnst, in dem der Großteil der Erzählung entpackt wird, soll ungefähr die gleiche Größe wie Conan Exiles ' vollständige Karte haben und soll ein sich ständig weiterentwickelnder und existierender Server sein, auf dem der Fortschritt aufrechterhalten und bewahrt wird. Das heißt, wenn du dich entscheidest, eine Harkonnen-Basis in die Luft zu jagen oder die Atreides zu verraten (wenn du bedenkst, dass du dich auf die Seite einer beliebigen Fraktion stellen kannst), bleiben diese Entscheidungen für die Zukunft bestehen. Der Bereich, in dem der Fortschritt nicht aufrechterhalten wird und in dem gegnerische Spieler eine viel größere Bedrohung darstellen, ist der Deep Desert.

Dies ist eine zusätzliche Region - eine von vielen, in die du mit der Karte Overland reisen kannst, einschließlich Stadtzentren wie Arrakeen - in der die meisten Endgame-Aktivitäten und -Aufgaben ausgepackt werden. Der Haken an der Sache ist, dass jede Woche die Deep Desert nach einem massiven Sandsturm zurückgesetzt wird und alles, was du gebaut oder zurückgelassen hast, für immer verloren ist. Im Wesentlichen gibt es hier kleinere Extraktionsmechaniken, da du gesammelte Beute und Gegenstände zurück zumHagga Basin Hauptstartgebiet transportieren musst, bevor sie weg ist.

Als kurze Zusammenfassung hier ist die Start-Sandbox-Karte Hagga Basin ungefähr so groß wie die Karte Conan Exiles ', aber es gibt auch zusätzliche Karten und Sandkästen, zu denen man reisen kann, einschließlich der Deep Desert, die noch größer ist als Hagga Basin.

Links: Einige der zusätzlichen Karten, die Sie besuchen sollten. Rechts: Überlandkarte in Aktion.

Aber wie auch immer, zurück zu den Kernelementen des Gameplays. Da es sich um ein Funcom-Spiel handelt, können Sie alles im Spiel erklimmen, und da es sich um ein Dune -Erlebnis handelt, können Sie auch ein Jetpack verwenden, um sich leicht fortzubewegen und die Vertikalität zu durchqueren. Der Haken am Jetpack ähnelt jedoch dem Abschirmsystem, da Nicht-Sandwalk-Bewegungen auf offenem Sand Shai-Hulud (Sandwürmer) anziehen, was du im Auge behalten kannst, indem du dir das Wurmzeichen-HUD-Element ansiehst und die massiven Sanddünenbewegungen beobachtest, während ein Wurm dich jagt. Oh, und du wirst nicht sehen wollen, was passiert, wenn du von einem Wurm gefressen wirst, denn Funcom hat mir gesagt, dass deine Beute bei normalen Toden auf deine Leiche fallen gelassen wird, während Shai-Hulud sie verschlingt, um nie wieder gesehen zu werden...

Wie wäre es also, das Erlebnis so zu gestalten, dass es zu Ihnen passt? Wenn du Dune: Awakening beginnst, kannst du einen Charakter erstellen, der in eine von mehreren Spezialisierungen fällt, sei es Mentat, Schwertmeister, Bene Gesserit und so weiter. Von hier aus kannst du mit Meistern jeder Spezialisierung zusammenarbeiten, um dein Verständnis für sie zu verbessern und neue Fähigkeiten und Systeme freizuschalten. Deine Wahl zu Beginn bindet dich jedoch nicht für immer an eine, denn ähnlich wie bei Dragon's Dogma 2 kannst du Meister auf der ganzen Welt treffen, ihnen bei Aufgaben helfen und Quests für sie abschließen, um sie davon zu überzeugen, dir ihre Spezialisierung und Tricks beizubringen und schließlich in der Lage zu sein, jede verfügbare Spezialisierung zu meistern.

Wenn Sie befürchtet haben, dass Dune: Awakening Sie aufgrund der trockenen Natur von Arrakis nur schwer visuell umhauen kann, können Sie sicher sein, dass es in dieser Welt viel mehr gibt als rollende Sanddünen. Es gibt hoch aufragende Berge zu besteigen, tiefe Höhlen zu kartografieren, unterirdische Ecology Labs zu plündern, Dörfer und Außenposten, mit denen man Handel treiben und NPCs treffen kann, und sogar abgestürzte und zerstörte Raumschiffe und andere Sehenswürdigkeiten, die als Teil des anhaltenden und rücksichtslosen KriegesHouses zwischen Atreides und Harkonnen entstanden sind.

Wenn man sich die Action und den Kampf ansieht, kann man Nahkampf- und Fernkampfwaffen verwenden, aber der Haken ist thematisch mit Dune, da es zwar auch Schilde gibt, man aber nicht wissen möchte, was passiert, wenn man einen Blaster oder eine Laserwaffe verwendet, um einen Schild zu erschießen... Stattdessen musst du warten, bis sie angreifen, ihre Schilde senken und dann zuschlagen, solange sie verwundbar sind. Es ist auch hier sehr authentisch für Dune Überlieferung. Wie es bei den Überlebenselementen der Fall ist, da du deinen Stillanzug pflegen und Wasserdisziplin üben musst, sonst riskierst du, wertvolle Feuchtigkeit eintauschen und tauschen zu müssen, die neben Spice die Ressource ist, die läuft und definiert, wie Arrakis funktioniert. Und mit Spice im Hinterkopf bestimmt dies alles, was Sie in Dune: Awakening tun. Du musst die Ressource sammeln und sammeln, um sie verkaufen und gegen andere nützliche Gegenstände und Ressourcen eintauschen zu können, oder sie stattdessen verbrauchen, um deine Fähigkeiten zu verbessern, wenn auch auf die Gefahr hin, süchtig zu werden und von ihr abhängig zu werden.

Egal, ob Sie ein Fan des MMO- oder Survival-Genres und ähnlicher Spiele wie Dune: Awakening sind oder nicht, Sie können sehen, dass Funcom alle Register gezogen hat, um sicherzustellen, dass sich dieses Spiel authentisch für die Welt anfühlt, die Herbert mit seinem Roman geschaffen hat, auch wenn es aufgrund der erzählerischen Freiheiten, die es sich nimmt, grundsätzlich keine genaue Adaption ist. Funcom hat echtes Potenzial und zeigt klare Größe mit der Welt und der Tiefe der Mechaniken, die sie mit diesem Spiel bieten, also bleibt nur die Frage, ob alles harmonisch funktioniert und sich lohnend anfühlt, wenn man es stundenlang mit dem Gameplay in die Praxis umsetzt. Wir werden bald mehr darüber erfahren, ob dies der Fall sein wird, da uns eine vollständige Gameplay-Enthüllung rechtzeitig zur Gamescom im August versprochen wurde.