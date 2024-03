Dune: Awakening gibt uns im neuen Trailer einen Einblick in das Überleben auf Arrakis

HQ

Mit der Veröffentlichung von Dune: Part Two scheint jetzt ein guter Zeitpunkt zu sein, um aus dem jüngsten Interesse an Frank Herberts Arbeit Kapital zu schlagen. Neben dem Film sehen wir auch einige Brettspiele und ein neues Videospiel in Dune: Awakening.

Der erste Trailer zu Dune: Awakening zeigt, was uns im Survival-MMO erwartet. Du wirst in den rauen Wüsten von Arrakis mit nichts anfangen und du wirst hart arbeiten müssen, um deine eigene Wüstenmacht aufzubauen, aber es ist machbar.

Wie in jedem Survival-Spiel ist es auch hier das Ziel, deine Ressourcen und deine Basis aufzubauen, bis du selbst in den rauen Ländern von Dune erfolgreich bist. Schaut euch den Trailer unten an und haltet Ausschau nach weiteren Details zu Dune: Awakening.