Dune: Awakening erscheint am 22. September für Konsolen

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Funcom trat am Dienstagabend während State of Play kurz auf, um anzukündigen, dass sein MMO, inspiriert von Frank Herberts Werk Dune: Awakening, am 22. September für PlayStation 5 und Xbox Series erscheinen wird.

Der Open-World-Survival-Titel erscheint ebenfalls mit allen Verbesserungen gegenüber den regulären Patches auf dem PC. "Aber dieser Start ist weit mehr als nur das Spiel auf Konsolen zu bringen", erklärte Funcom-CEO Rui Casais. "Für Funcom ist dies ein großer Erfolg, das Ergebnis von über einem Jahr Arbeit, die in der Einführung eines neuen und verbesserten Dune: Awakening gipfelte – der bisher besten Version von Dune: Awakening für PC und Konsolen."

Casais bezieht sich hier auch auf den neuen Einzelspielermodus, der Schwierigkeitsgrad und mehrere Einstellungen zur Anpassung des Spiels bietet. Es wird außerdem die vollständige Geschichte von Buch Eins enthalten, mit einem dramatischen Abschluss von Awakening und der Möglichkeit, das gesamte Spiel im PvE zu genießen. Diese Version wurde von Grund auf neu gestaltet, um den Spielern ein ausgewogeneres, immersiveres und inhaltsreicheres Erlebnis zu bieten.

"Dune: Awakening bietet die ultimative Möglichkeit, in Arrakis einzutauchen und eine der ikonischsten Welten der Science-Fiction aus nächster Nähe zu erleben", erinnerte sich Creative Director Joel Bylos. "Für Fans der Filme werden wir später in diesem Jahr auch verwandte Inhalte veröffentlichen."

Nach dem Konsolenstart am 22. September hat Funcom auch seine Pläne für die Zukunft geteilt, darunter die Veröffentlichung eines kostenlosen Updates mit einer brandneuen Karte, der Polarkappe, inspiriert vom Hagga-Becken und am Pol von Arrakis gelegen.

Es scheint keine bessere Zeit zu geben als das Ende des Sommers, um die Hitze im Sand von Dune: Awakening zu spüren. Bist du bereit dafür?