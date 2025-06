HQ

"Ich mag keinen Sand. Es ist grob und rau und irritierend und es kommt überall hin." Falsche Filmreihe, aber nach vielen Stunden Dune: Awakening bin ich mir ziemlich sicher, dass diejenigen, die auf Arrakis "leben", mit Anakin Skywalker übereinstimmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen dort leben, sondern nur versuchen, zu überleben. Es ist kaum ein Urlaub, in dem man die Sonne genießt. Nein, hier ist die Sonne dein größter Feind. Außer Sandwürmern, denn nichts ist furchteinflößender als Shai-Hulud.

Hier kommt der König des Sandes, hier kommt der König des Nichts.

Das norwegische Unternehmen Funcom hat seine Erfahrungen aus Online-Rollenspielen oder MMORPGs wie Conan Exiles, Anarchy Online und The Secret World genutzt, um etwas so Interessantes wie ein MMO/Survival-Spiel zu entwickeln, das auf Frank Herberts Dune-Büchern basiert. Es kommt oft vor, dass sich Spiele aus dieser Serie auf die Politik hinter den Spice Wars konzentrieren, aber hier bekommen wir einen intimeren Einblick in das Leben auf Arrakis. Dune: Awakening spielt in einer alternativen Zeitlinie, in der Paul Atreides (die Hauptfigur, die von Timothée Chalamet in der neuen Dune-Trilogie gespielt wird, falls Sie mit dieser Welt nicht allzu vertraut sind) nie geboren wurde und Javier Bardem nie "Lisan al Gaib" sagen durfte und dann deswegen zu einem Meme wurde. Dank oder gerade deshalb hat sich die Geschichte ein wenig anders entwickelt, als wir es gewohnt sind, und unser Ziel im Spiel ist es, das Volk der Fremen zu finden, das von seinem einstigen Heimatplaneten verschwunden ist. Ohne die Geschichte zu spoilern, erhalten wir eine Erklärung, warum es keine Fremen mehr gibt, aber es liegt an unserem Charakter, die Wahrheit herauszufinden.

Der Charakterersteller ist das, was wir von einem Spiel wie diesem erwarten würden, mit Aussehen und so. Es ist auch möglich, deinen Heimatplaneten auszuwählen und wo du auf der sozialen Leiter standest. Dies dient dazu, dem Charakter etwas mehr Hintergrund zu geben. Es ist dann auch möglich zu wählen, mit welcher Art von Kampfstil du beginnst. Du bleibst dann bei diesem, aber es ist auch möglich, Eigenschaften aus den anderen Eigenschaftsbäumen freizuschalten. Das Problem ist, dass einige Klasseneigenschaften viel später freigeschaltet werden als andere. Ich entschied mich, als Soldat zu spielen, was dann die erste Klasse war, die freigeschaltet wurde. Hätte ich mich für eine der anderen entschieden, wie die Bene Gesserit (in der normalerweise nur Frauen Mitglied sein können, aber hier funktioniert es auch mit einem männlichen Charakter), hätte ich eine Klasse gehabt, die sehr spät freigeschaltet wird, plus die Eigenschaft Soldat. Jetzt musste ich nur noch meinen Eigenschaftsbaum für einen effektiven Kampf auf mittlere Distanz haben. Wenn Sie also jemand sind, der gerne sehr früh viel freischaltet, sollten Sie vielleicht etwas lesen, bevor Sie sich entscheiden.

Es ist möglich, unglaublich beeindruckende Basen zu schaffen. Meiner gehört nicht dazu.

Unser Schiff wird dann über Arrakis abgeschossen und jetzt müssen wir überleben. Wie ich bereits geschrieben habe, handelt es sich um eine Art Survival-Spiel, aber im Gegensatz zu vielen anderen Spielen des Genres gibt es nicht viele Dinge, die wir im Auge behalten müssen, um am Leben zu bleiben. Das Einzige, was benötigt wird, ist Wasser. Was auf einem Planeten voller Sand wirklich nicht so leicht zu finden ist. Wo ist dieses Wasser zu finden? In Blut, Schweiß... Aber keine Tränen. Nachdem du jemanden getötet hast, saugst du sein Blut aus, bis du so viele volle Blutbeutel hast, dass Dracula eifersüchtig wäre. Sie können direkt aus dem Beutel trinken, was nicht zu empfehlen ist. Es löscht vielleicht deinen Durst, aber du verlierst auch Gesundheit. Stattdessen baust du in deiner Basis eine Blut-zu-Wasser-Maschine und genießt es, dich nicht mehr wie ein Blutegel zu fühlen. Die andere Sache, die Sie im Auge behalten sollten, ist Ihre allgemeine Gesundheit, Ihr Wohlbefinden. Wenn du angeschossen oder erstochen wirst, wird deine Gesundheitsanzeige nicht mehr so glücklich sein. Das Gleiche gilt für Stürze aus der Höhe. Sie wissen schon, genau die Art von Dingen, die unsere Gesundheitsanzeigen im wirklichen Leben verschleißen würden.

Genau wie im Rest des Survival-Genres läuft alles in einer Schleife. Geh raus und sammle Materialien, baue Sachen, töte ein paar Bösewichte, erhole dich, sammle mehr Materialien, baue mehr Sachen. Und natürlich kannst du von Zeit zu Zeit die Hauptgeschichte vorantreiben. Die Unterhaltung des Spiels liegt jedoch in dieser Wiederholung, da die Geschichte nicht wirklich etwas ist, das man an den mit Sand gefüllten Weihnachtsbaum hängt. Es macht Spaß, zu überleben, während die Sonne mich in einem Ofen brennt, der sicherlich heißer ist als ein normaler Pizzaofen. Sand so weit das Auge reicht in alle Richtungen. Banditen in kleinen Lagern und Banditen in großen Stützpunkten. Es braucht etwas Besonderes, um ein Spiel für Dutzende bis Hunderte von Stunden interessant zu halten, wenn alle Umgebungen immer genau gleich sind. Sand und Fels, Fels und Sand. Ich spüre wirklich, wie schwer es ist, zu überleben. Wenn das Wasser in den Tanks ausgeht, ich weit von meiner Basis entfernt bin und der Bildschirm durch den Sonnenstich zu verschwimmen beginnt, fühle ich mich nicht gut. Weder im Spiel noch vor dem Bildschirm.

Ein Sandwurm hier...

Eine andere Sache, die mir kein gutes Gefühl gibt, ist, von einem riesigen Sandwurm gefressen zu werden. Wenn es eine Sache gibt, die Funcom gelungen ist, dann ist es das Gefühl, ständig von Sandwürmern bedroht zu sein. Sobald ich einen einzigen Schritt in den Sand mache, und noch vorher, macht sich Panik breit. Die Regler fangen an zu wackeln, die Anzeige, wie viel Lärm ich mache und wie nah der Wurm ist, ist hellrot, das Geräusch ist erschreckend. Höllisch schnell fahre ich mit meinem Motorrad zum nächsten sicheren Ort, die Würmer haben keinen Appetit, wenn der Boden aus Stein ist. Gelegentlich sehe ich irgendwo weiter weg einen Wurm aus dem Sand auftauchen, vielleicht hat er gerade einen anderen Spieler gefressen. Die Geräuschkulisse ist so gut, dass ich sie nur hören, nicht einmal sehen muss, weil sich die Angst einstellt. Shai-Hulud ist in der Nähe!

Leider habe ich nicht das gleiche Gefühl, wenn ich gegen einen der endlosen Banditen auf dem Planeten kämpfen muss. Das liegt daran, dass das Kampfsystem enttäuschend ist. Es ist nicht schlecht, aber auch nicht mehr als mittelmäßig. Das größte Problem ist der Nahkampf. Wenn es Messer an Messer geht. Abgesehen davon, dass man für alle Ewigkeit betäubt werden kann, macht diese Art von Kampf nicht sehr viel Spaß. Blocken Sie einen Angriff, der besser lesbar ist als die Dune-Bücher selbst, und kontern Sie mit einem eigenen Angriff. Bumm, tot, nimm ihr Blut. Die meisten Gegner, die sich auf den Nahkampf konzentrieren, verwenden eine Art energiebasierten Schild, der ihren gesamten Körper bedeckt. Schnelle Hiebe beißen nicht, also musst du einen aufgeladenen Angriff einsetzen, der durch den Schild geht. Dies ist in der Regel unglaublich einfach, nachdem man einem Angriff ausgewichen ist. Das Problem liegt bei denen, die schießwütiger sind. Die Sache ist die, dass die computergesteuerten Feinde nie sehr schlau sind. Entweder stürzen sie sich direkt auf dich oder stehen da und schießen vor aller Augen, ohne hinter irgendetwas zu hocken und sichtbarer als die Sonne an diesem verdammt heißen Himmel. Der einzige Grund, warum sie irgendeine Art von Problem verursachen, ist, dass sie nie aufhören zu schießen. Sie machen eine kurze Pause zum Nachladen, aber dann stehen sie da, wie eine schlechtere Version von Rambo.

... ein Sandwurm dort.

Dieses Spiel ist PvE. Oder naja, das soll es zum größten Teil auch sein. Laut der Beschreibung des Spiels durch die Entwickler ist PvP "eine Option", aber kein Zwang. Das Problem dabei ist, dass es eine große Lüge ist. Am Ende des Spiels, dem sogenannten Endgame, gibt es erzwungenes PvP. In der Deep Desert, wie dieses riesige Gebiet genannt wird, werden die begehrtesten Gegenstände gefunden. Aber als Solospieler ist es sehr schwierig, dorthin zu gelangen. Das ist natürlich möglich, aber wenn große Teams gebildet werden, um alles zu verteidigen, wird es sehr schwierig. Ich habe nichts gegen PvP in Spielen, aber wenn 99 Prozent des Spiels PvE sind und Spieler, die es vorziehen, auf diese Weise zu spielen, aus dem letzten Teil des Spiels ausgeschlossen werden, ist das kein gutes Gefühl. Darüber hinaus sind einige statische Absturzstellen (manchmal stürzen Schiffe zufällig auf der Karte ab), die immer da sind, PvP in Zonen aus, die sonst PvE sind. Es gibt auch Aufträge, um die man sich kümmern muss, wie z.B. Dinge zu finden oder besondere Feinde zu töten, um zusätzliches Geld, Ausrüstung oder Materialien zu verdienen, die in diesen Schiffen erledigt werden müssen. Ich verstehe also nicht wirklich, warum PvP keine Voraussetzung ist.

Sicher, wenn du nicht das ganze Spiel durchspielen willst, musst du nicht eintauchen. Hier ist das größte Problem, das ich dabei sehe: Die PvP-Spieler, die laut verschiedenen Umfragen bei weitem den größten Teil der Spielerbasis ausmachen, werden die Endzone erreichen, merken, dass es nichts für sie ist, und das Spiel für immer beiseite legen. Ich hätte mir gewünscht, dass dies für beide Spielertypen irgendwie aufgeteilt wird, wobei die gefährlichere Zone vielleicht mehr Material liefert. Funcom hat Updates mit neuen Inhalten versprochen und ich drücke wirklich die Daumen, dass alle Spieler etwas zu tun haben werden. Denn ich denke, das könnte das nächste große MMO-Erlebnis werden, wenn die Entwickler ihre Karten richtig ausspielen.

Nachts ist es kühl und gemütlich, aber stattdessen patrouillieren Schiffe.

Egal, ob du Team Atreides oder Team Harkonnen bist, bei denen es Möglichkeiten gibt, sich für spezielle Möbel für die Basis, Kleidung und mehr zusammenzuschließen, du wirst in diesem Spiel viel finden, was dir gefällt. Es ist ein ausgezeichnetes Survival-Spiel, das leider große Mängel in seinem Kampfsystem hat. Das Basisgebäude, bei dem es sich anfühlt, als hätte man eine große Fabrik im Haus, ist sehr gut und ich habe einige unglaubliche Kreationen gesehen. Fahren Sie mit einem Motorrad über den Sand, während Ihnen ein Wurm in den Hintern beißt, fliegen Sie Ihren eigenen Ornithopter hoch in den Himmel, setzen Sie einen Mähdrescher ab, um Gewürze zu sammeln. Es gibt hier so viel zu tun, obwohl alles aus Sand besteht. Anakin Skywalker würde es hier hassen.