Duncan Jones' Verfilmung von Rogue Trooper ist in Produktion

Im Jahr 2018 wurde bestätigt, dass Duncan Jones, Director von u.a. Moon, Source Code und Warcraft, ein neues Projekt in Arbeit hat und dass es sich um eine Adaption des Comics Rogue Trooper handeln wird. Seitdem war es sehr ruhig und das Projekt war mehr oder weniger in Vergessenheit geraten, aber sechs Jahre später sind wir da. Rouge Trooper ist in Produktion und es ist ein Animationsfilm, der nächstes Jahr Premiere feiern soll.

Zu den Schauspielern gehören Aneurin Barnard, Hayley Atwell und Jack Lowden, die für ihre Rolle in Produktionen wie Dunkirk, Captain America und Slow Horses bekannt sind. Barnard schlüpft in die Rolle des Rogue Troopers, eines genetisch veränderten Supersoldaten, der der einzige Überlebende einer Invasion wird. Er macht sich auf den Weg, um herauszufinden, wer ihn und seine Truppe verkauft hat, unterstützt von drei seiner toten Gefährten, deren digitale Persönlichkeiten nach dem Tod immer noch bei Bewusstsein sind und nun in Rogues Waffe, Helm und Rucksack hochgeladen sind.

Der Film wird in den Rebellion Film Studios in Oxfordshire, England, gedreht und die Darbietungen der Schauspieler werden von Treehouse Digital mit der Unreal Engine 5 in animierter Form zum Leben erweckt. Eine Wahl, die Produzent Stuart Fenegan wie folgt begründet:

"Die Fortschritte in der Unreal Engine 5 und die Integration von MetaHuman-Rigs bedeuten, dass es jetzt möglich ist, einen sehr hohen Animationsstandard innerhalb eines Indie-Budgets zu erreichen. In Zusammenarbeit mit unseren großartigen Partnern bei Rebellion, Epic und Treehouse Digital leisten wir Pionierarbeit und entwickeln eine neue kreative Pipeline, die eine unabhängige Produktion von CG-Animationsfilmen ermöglicht."

Es gibt noch kein angekündigtes Veröffentlichungsdatum, aber irgendwann im Jahr 2025 wird Rogue Trooper in die Kinos kommen.

