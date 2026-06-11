"Dümmstes Basketballteam der Geschichte": Wie die Spurs eine 29-Punkte-Führung verspielten und den Knicks das größte Comeback ermöglichten

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Die New York Knicks sind nur noch einen Sieg von ihrer ersten NBA-Meisterschaft seit 1973 entfernt, nachdem sie ein unglaubliches Comeback mit einem Rückstand von 29 Punkten erreicht hatten. San Antonio Spurs und Victor Wembanyama führten im ersten Viertel mit 41:22 und dann zur Halbzeit mit 76:49, konnten das Ergebnis aber dennoch nicht halten, und die Knicks kletterten nach vorne und gewannen das Spiel mit 107:106 (erster Heimsieg nach vier Spielen) und standen im Finale mit 3:1.

Damit ist es das größte Comeback in der Geschichte der NBA-Finals, fünf Punkte mehr als das Spiel zwischen Boston Celtics und Los Angeles Lakers im Jahr 2008, in dem die Celtics 24 Punkte überholten.

Die Spurs verspielten ihre Führung im dritten Viertel, in dem sie nur 14 Punkte erzielten. Die Knicks gingen mit 105:104 in Führung, noch 1:22 Minuten auf der Uhr. Viele Experten verweisen nun auf einen bestimmten Moment, als De'Aaron Fox in den letzten Sekunden versuchte zu werfen, anstatt den Ball zu halten, aber daneben verfehlte und den Knicks einen Ballbesitz bescherte, der schließlich von OG Anunoby in zwei Siegpunkten verwandelt wurde.

Charles Barkley, ehemaliger Spieler für Philadelphia, Phoenix und Houston sowie TV-Experte, beschrieb es auf ESPN als das "dümmste Basketballteam in der Geschichte der Zivilisation". "Das war eines der schlecht geführten, dämlichsten Basketballspiele. Sie führten mit 25 Punkten und holten acht Dreier in Folge. Die San Antonio Spurs haben den New York Knicks geholfen, dieses Spiel zu gewinnen, indem sie einige der dümmsten Sachen gemacht haben, die ich je auf einem Basketballfeld gesehen habe."

Ähnliche Begriffe wie die, die Chris Walker bei CBS verwendet. "Ich benutze dieses Wort nicht gern, aber es war das dümmste Coaching, das ich je von einem Trainer gesehen habe. Dafür gibt es keine Entschuldigungen", bezogen auf den 40-jährigen Head Coach Mitchell Chase Johnson in seiner ersten Saison.

In der Geschichte gab es nur ein einziges Mal, dass ein Team, das im Finale mit 1:3 verlor, die Meisterschaft gewann, indem es drei Spiele in Folge gewann: die Cleveland Cavaliers unter der Führung von LeBron James gegen die Golden State Warriors. Können die San Antonio Spurs und Victor Wembanyama den heutigen Spott mit drei makellosen Spielen ausgleichen?