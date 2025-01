Dumfries besiegt Atalanta, Inter Mailand erreicht das Finale des italienischen Supercups

HQ

Inter Mailand besiegte Atalanta im ersten Halbfinale der Supercoppa de Italia in einem großartigen Spiel, das dank zweier Tore von Denzel Dumfries entschieden wurde. Inter war im vergangenen Jahr der klare Dominant im italienischen Fußball, und obwohl die heimische Serie A in diesem Jahr mit drei Mannschaften mit über 40 Punkten (Inter, Atalanta und Napoli) enger zugeht, war es die Mannschaft von Simone Inzaghi, die das Ticket für das Finale am kommenden Montag in Riad erhielt.

Inter hat seine Serie von sieben Siegen in Folge gegen Atalanta ausgebaut und würde bei einem Sieg am Montag den vierten italienischen Supercup in Folge gewinnen. Dumfries' erstes Tor war ein Fallrückzieher, und sein zweites Tor ist bereits eines der spektakulärsten Tore des Jahres.

Heute Abend um 20.00 Uhr trifft Juventus im zweiten Halbfinale auf Mailand. Es wird das erste Spiel des neuen Trainers Sergio Conceição in Mailand sein, der nach der Entlassung von Paulo Fonseca in der vergangenen Woche ernannt wurde.